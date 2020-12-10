彭孟嫻／在愛情中，如何讓妳的魅力指數加分？

此讀者可增加吸引力的方式 1: 自然表現妳自己

在面對妳喜歡的學長，以「自然」的型態呈現，也就是在話語的表達，以及語調呈現，不需要特意取悅對方，只要自然的當妳自己。

記得在互動之中散發正能量。不要在交談中表現出對於對方有任何期待。因為，妳對於對方的期待，會在妳的言行舉止中表現出來，這樣的情形對方會感覺有壓力，妳也會因為對方的言行沒有符合妳的期待而感到失落。

在脫單選擇對象中，不要傻傻地付出，一定要檢視對方的付出是否等同。

在戀愛選擇對象裡，不要癡癡地等待，一定要注意對方的心力是否投入。

在愛情中，暗戀的一方就算能忍耐對方的冷漠，但，那樣的忍耐也只是暫時的。因為，人不是聖人，面對待妳冷淡的人，如果妳無止境的持續付出，最後受傷的只是妳自己。

想脫單的女性，可以自然地與對方在相處，慢慢地互相了解，這樣才能正確選擇一個「妳喜歡，對方也喜歡妳的人」。因為相處需要「互動」才能建立雙方的感受！

此讀者可增加吸引力的方式2：不要忘記妳自己，要好好的把自己的特點呈現

在戀愛中，不要傻傻的付出，一定要檢視自己的付出，對方有沒有好好珍惜。除此之外，要檢視對方願不願意把時間與心力花在妳身上。

要增加妳的個人魅力，就不要忘記妳自己。要把自己的特點呈現，因為每個人都有與眾不同的地方。

如果妳要學長發現妳的魅力，其實不是以取悅對方的方式，而是要把自己與眾不同的特點發揮。很多人都誤譯為，包裝自己的外表，就是戀愛致勝的要素。其實，這真是錯誤的迷思。

認為過度包裝自己外表的人，很多都是因為過往的愛情中有過挫折，但是卻因為積極改變外表打扮之後，增加愛情中的選擇對象。因此，就誤以為外表與打扮就是吸引異性的重要因素，殊不知外表打扮雖然增加異性注意，但是，異性的關注，並不代表異性會想要與過度注重外表的人長期交往，因為，想要結婚的人注重的是「個性」，而不是外表。

所以，聰明的妳要讓妳的魅力指數加分，就要把自己的「特點」展現，如果妳是一個有音樂才華的人，那就把音樂才華特色表現出來。如果妳是一個有創業精神的人，那就把妳在學生創業的努力過程表現出來。不要只有把自己的心思意念圍繞在對方。