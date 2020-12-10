彭孟嫻／在愛情中，如何讓妳的魅力指數加分？

此讀者可增加吸引力的方式3: 要知道如何展現自己的思維與意見

很多年輕人為了吸引對方，過度著重於找出與對方的「相似度」，誤以為這樣就能夠在相處的過程中增加魅力。不可否認，相似度高的兩個人，相處起來舒服。但是，如果妳只是為了發掘對方喜歡的事物，來改造自己成為類似對方的人，那樣的改造是無法持久的，因為那不是真正的妳。

要知道妳就是一個特別的個體，不需要為了任何人而改變自己或者隱藏自己，因為一個人所認為的優點，另一個人可能認為是缺點；一個人的缺點，另一個人也許人也許認為是優點。

單身男女，目前還沒有合適的對象，不是因為妳不夠好，而是因為你在愛情中不知道如何展示自己。至於在愛情中如何展現自己，如何選擇優質的對象，我建議妳閱讀我的書籍《戀愛脫單魅力學》。

單身男女，在選擇合適對象，一定要選擇一個能夠「全盤接受妳」的人。這樣才能讓妳在與對方相處的過程中呈現舒服的狀態。在戀愛中遇到讓自己「怦然心動」的對象，有時候並不是適合妳的對象。

歡迎《姊妹淘》的讀者來信詢問愛情與婚姻的問題，《姊妹淘》讀者的問題我將會在「姊妹淘專欄」依序回答。來信請至：jessicaauthorforyou@gmail.com (Jessica author for you)。

因為我目前工作繁忙，我在《姊妹淘》為讀者解答感情問題的文章，將由雙週供稿改為四個星期供稿一次，請讀者見諒，謝謝各位讀者的信任，我的心與妳們同在。

彭孟嫻著有：《戀愛脫單魅力學》、《不怕離婚，再說I Do !》

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