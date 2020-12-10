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戀愛指南淘心話

彭孟嫻／在愛情中，如何讓妳的魅力指數加分？

▲在愛情中，如何讓妳的魅力指數加分？（圖／Shutterstock）
文 : 彭孟嫻 Jessica Peng

此讀者可增加吸引力的方式3: 要知道如何展現自己的思維與意見

很多年輕人為了吸引對方，過度著重於找出與對方的「相似度」，誤以為這樣就能夠在相處的過程中增加魅力。不可否認，相似度高的兩個人，相處起來舒服。但是，如果妳只是為了發掘對方喜歡的事物，來改造自己成為類似對方的人，那樣的改造是無法持久的，因為那不是真正的妳。

要知道妳就是一個特別的個體，不需要為了任何人而改變自己或者隱藏自己因為一個人所認為的優點，另一個人可能認為是缺點；一個人的缺點，另一個人也許人也許認為是優點。

單身男女，目前還沒有合適的對象，不是因為妳不夠好，而是因為你在愛情中不知道如何展示自己。至於在愛情中如何展現自己，如何選擇優質的對象，我建議妳閱讀我的書籍《戀愛脫單魅力學》。

單身男女，在選擇合適對象，一定要選擇一個能夠「全盤接受妳」的人。這樣才能讓妳在與對方相處的過程中呈現舒服的狀態。在戀愛中遇到讓自己「怦然心動」的對象，有時候並不是適合妳的對象。

 

歡迎《姊妹淘》的讀者來信詢問愛情與婚姻的問題，《姊妹淘》讀者的問題我將會在「姊妹淘專欄」依序回答。來信請至：jessicaauthorforyou@gmail.com (Jessica author for you)。

因為我目前工作繁忙，我在《姊妹淘》為讀者解答感情問題的文章，將由雙週供稿改為四個星期供稿一次，請讀者見諒，謝謝各位讀者的信任，我的心與妳們同在。

 

彭孟嫻著有：《戀愛脫單魅力學》、《不怕離婚，再說I Do !》

臉書專頁：彭孟嫻Jessica Peng

新浪部落格：默語鏡花

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YouTube影音頻道：彭孟嫻  Jessica Peng

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Tags : 吸引單戀彭孟嫻Jessica Peng愛情暗戀魅力

彭孟嫻 Jessica Peng
彭孟嫻 Jessica Peng，目前從事法律調停工作(家事法&商業法)，同時也是加拿大調停仲裁協會會員。高中時從台灣離鄉背井抵達加拿大就讀高中，大學畢業於加拿大皇后大學經濟學系 （Queen’s University: Economics Degree），之後任職德商公司、加拿大皇家銀行。 婚後，生完三個小孩，轉換跑道就讀法律，畢業於森尼卡學院：法律顧問 (Seneca College: Paralegal)，約克大學法律調停（York University: Mediation）。因為熱愛寫作，熱忱地以文字創作的方式，與讀者分享人生點滴。 受訪廣播：98新聞台：呂秋遠時間，飛碟廣播電台，教育廣播電台。 著有：『戀愛脫單魅力學』（時報出版）、『不怕離婚，再說I Do ! 』 臉書專頁：彭孟嫻Jessica Peng、新浪部落格：默語鏡花、IG: jessicapeng.author、YouTube影音頻道：彭孟嫻 Jessica Peng