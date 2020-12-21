情侶夫妻臉是因為「愈愛愈像」，還是「愈像愈愛」？

「你們怎麼愈來愈像了？有夫妻臉喔！」聽著朋友的揶揄，看著自己跟另一半的合照，突然覺得照片中的你們笑容神韻還真有幾分相似，難不成真的是因為相戀太久有了夫妻臉？

關於這個問題，早在多年前就已有研究學者嘗試利用科學的方式來解析，希望能夠找出讓情侶「愈愛愈像」的秘密。美國社會心理學家 Robert Zajonc 就曾於1987 年提出類似的假設，他徵詢了多對結婚超過 20 年以上夫妻的生活照片，發現這些情侶在經歷了多年的共同生活後，確實在外貌上更加貼近對方；而且生活愈是幸福美滿的夫妻，彼此相似程度也有愈高的跡象。

他認為之所以會產生夫妻臉，除了共同生活在相同的環境、吃著相近的食物外，長時間相處互動下，會讓兩人共享彼此的情緒、產生相似的表情反應，進而改變部分的臉部特徵。這樣的說法固然具有一定假設成分，卻仍舊引起不少人的共鳴，畢竟「為愛改變」的話題總是充滿了夢幻的浪漫色調，但這真的就是夫妻臉的真相嗎？

在心理學上有一種名為「單純曝光效應」（Mere Exposure Effect，也翻譯為重複曝光效應）的現象，人們會因為對某件事物的熟悉感而產生偏好與喜愛；換言之，當一個人多次出現在自己周遭時，就愈容易產生熟悉、親切的感覺，因此對其產生好感。知名的心理學作家 Justin Lehmiller 則認為，這樣的心理作用會向外延伸到我們自己的外貌：「對我們來說自己的長相是最熟悉不過的，也因此當我們看到相似的他人時，熟悉感就會油然而生，也會因此對他們產生好感。」也就是說，比起相愛讓我們變得相似，倒不如說是因為相似所以讓我們相愛。