關係減害：就算不愛，也可以好好彼此對答

▲如果你們已經無法再讓關係變得更好了，至少不要再讓關係變得更糟。（圖／海苔熊提供）

前幾天我去復健的時候，物理治療師問了我一個讓我哭笑不得的問題：「你的耳鳴，如果一邊大聲一邊小聲，或者是兩邊一樣大聲，哪一個你比較可以忍受？」要不是我躺著在那邊正在被他「處理」，應該會起來想要拿鞋子打他XD。

小朋友才做選擇，我全都不要！

話雖然是這樣說，但類似的語言我也跟向我詢問感情問題的人說過，例如：

•希望他光明正大地劈腿，還是偷偷摸摸的偷吃？（可不可以不要劈腿？）

•如果可以做選擇，你希望長痛但是痛的程度比較少一點，還是短痛，可是一次會痛很多？（可不可以不要痛？）

•你想要他誠實的告訴你說，他已經沒有那麼愛你；還是你想要他繼續戴著面具，假裝很愛你？（可不可以像以前一樣愛我？）

當你想要的結果暫時不在選項當中（例如說已經知道他沒有那麼愛了卻仍然捨不得放手），有沒有什麼方法可以不要讓彼此再如此針鋒相對下去？在心理治療當中，有一個有用的方法叫做「減害」，做的其實就是「如果你們已經無法再讓關係變得更好了，至少不要再讓關係變得更糟。」

有時候你只是讓情況變得更差

這個方法聽起來很像廢話，但仔細詢問這些前來求助的朋友或伴侶，你都會發現一個有趣的事情——我們正在做的事情，不但無法修復彼此的關係，更可能讓雙方都在一個惡性循環當中，越磨越辛苦、越辛苦，越覺得在一起痛苦。

下面是幾個常見的例子：

•因為很怕對方會和別人發生關係，所以照三餐掌控，甚至過度黏著對方生活。

•因為覺得自己講了對方也不會懂，所以乾脆就不要講了，這樣子才不會有爭吵。

•因為覺得對方都不想討論，自己會變得更焦慮，很想要知道事情的結果，所以會逼得對方討論。結果每次的討論都變成一種吵架。

在這些例子裡面，做出行動的那個人往往都希望讓狀況變得好一點，可是由於沒有考慮到過往的結果，或者是雖然考慮了但卻無法停止重複過往的行為，所以反而讓情況更糟糕。表面上看起來是想要調整跟挽回，但實際上，卻在這段關係裡面不斷地扣分。