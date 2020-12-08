關係減害：就算不愛，也可以好好彼此對答

▲如果你們已經無法再讓關係變得更好了，至少不要再讓關係變得更糟。（圖／海苔熊提供）

面臨抉擇的三個選項

那該怎麼辦呢？通常我會邀請當事人思考三個選項：

1.負面結果：做出哪一種行為會跟上次一樣重複，變成惡性循環？

2.持平結果：做出哪一種行為（或者是不做哪一種行為）就不會重複上次負面的結果？

3.正向結果：做出哪一種行為會讓這段關係走向更好的結果？

許多人在思考著3，可是實際上操作出來就變成1，為了避免這種情形，其實每一次在做選擇的時候，都可以跟自己說，就算是2，也還算是不錯的結果。這個就是關係當中的減害，減少對彼此的傷害，然後持續一段時間以後，雙方就有機會找到一點點希望。

一陣子我在被督導的時候，老師跟我說了一句很受用的話，他說：「有時候不論眼前哪一種選擇，看起來都沒有辦法導向我們想要去的後果，我們還是可以選擇相對來說傷害比較小的方法，讓這段關係減少惡化。比方說用不溝通代替針鋒相對、用隔開距離代替一定要找解答等等，雖然兩個人並沒有變好，但也沒有再變得更不好。感情的複雜往往在於，有些時候並不是一個人的努力就能夠帶來好的結局。

儘管如此，我們還是可以選擇善良、選擇不要讓傷害繼續。

「也許以後不會再見面了。相遇的時候，做彼此生命中的好人。」——林婉瑜《相遇的時候》

其實不用等到相遇的時候，現在就是最好的時候。所以這句話可以改成下面這樣的一句話，實踐在你們的關係當中：

也許無法再像以前那樣相愛了。相處的時候，給彼此留一點溫柔。

海苔熊