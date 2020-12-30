自己不急，親朋好友卻急得跳腳？懂得生活，一個人也能過得很好！

▲當一個人也能過得很好的時候，你才真正準備好要談戀愛了。（圖／Shutterstock）

某天夜裡，本應沉寂的聊天群組突然熱絡了起來，原來是群裡單身多年的好友終於與一位女孩搭上線。群組裡恭喜的恭喜、起鬨的起閧、想聽八卦的訊息層出不窮。在哄鬧了一陣後，那位朋友泰然的表示自己與對方才剛相見吃飯，還沒有什麼想法。此話一出再度引爆了群組，各種感嘆錯過的、催促攻勢的聲音此起彼落，像極了拳擊賽裡的教練團與拳手交流的畫面。

後來在與這位朋友相聚時，聊起當天的群組騷動，他打趣地說道：「我都不急了，你們這些人還跟我媽一樣急得跳腳」，讓我不禁想起逢年過節長輩們那令人難以招架的「噓寒問暖」。在這個觀念多元開放的現代，感情早已沒有了固定的正確答案，閃婚的情侶不見得無法攜手白頭，長跑多年的愛情也不見得就可以迎來幸福的結局。與其著急地讓自己盲目投入一場戀情，不如先搞清楚你追求的到底是什麼。

星爺電影裡那句經典的「空虛、寂寞，覺得冷」，寫出了許多渴望愛情的人們的心聲。我們往往因為害怕孤獨選擇尋求另一個人的溫暖，卻也很容易就此陷入感情的泥淖；徘徊於形形色色的人群之間，在歷經了一次又一次失敗的戀情後，搞得自己遍體鱗傷，卻仍舊無法找到屬於自己的真愛。這時候，親朋好友著急的催促聲就會顯得格外刺耳，讓人想要拿起遙控器把世界轉到靜音模式。