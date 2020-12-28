愛情想長久保鮮？四種理想伴侶相處，享受無聊、平凡日常的生活是幸福關鍵

熱戀期過後，你和另一半的愛情仍維持同樣溫度嗎？「時間」往往是情侶面臨的最大考驗，在一起久了，比起戀人反而更像家人，激情不再，於是兩人畫下句點。然而，美國暢銷作家馬克曼森（Mark Manson）卻認為，一段長久的戀情「有趣」並非最大關鍵，重要是兩人可以一起「享受無聊」，共同完成生活中每件日常小事。

1.無聊讓戀情更長久穩定

美國暢銷作家馬克曼森（Mark Manson）認為，一段戀情長久穩固最重要的關鍵，在於「兩人享受無聊的能力」。他相信，那些已牽手走過大半輩子的老夫老妻，之所以能對伴侶不離不棄，不是因為年少輕狂、四處冒險的美好回憶，而是他們懂得如何一起完成每件無聊日常小事，並感謝「幸好是你陪伴在我身旁」。

2.無聊的夫妻享受日常生活

熱戀期，和伴侶一起做每件事都是那麼甜蜜，即便再辛苦臉上依然掛著笑容，不過真正考驗感情的，則是在激情過後你們是否仍享受每個無聊日常。一起睡醒吃早餐、打掃家裡、上超市買菜、下廚做飯、遛狗、去健身房運動、下班後抱怨工作、週末在家耍廢追劇等等，這些你平常就會做、再平凡不過的例行公事，是否也能讓你們在當中找到情趣呢？

長久的感情不該建立於短暫、瘋狂、戲劇般的激情上，而是支持並分享彼此的生活。