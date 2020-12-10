▲如果想要想出很多好點子，就去洗洗澡、躺在床上休息、搭公車或是去酒吧。（圖／Shutterstock）

能幹的人都這麼做！善用「4B」放鬆大腦，好點子不斷

無論在什麼場合，能夠提出想法的人都會讓人覺得很厲害。而且擅長提出想法的人即使遇到困難，也會思考「如果這樣做會比較好嗎」，進而提高順利克服的可能性。因此，在此我想傳授大家提出想法的訣竅。能幹的人都這麼做

無論是在醫院工作的醫生，還是在公司工作的職醫，平常都要參加許多會議。較為人所知的是病例討論會，由醫院內的各個科別同時出席，針對一個病例交換意見的會議。

不管是什麼樣的會議，能夠提出新的想法和策略的人並不多，各位的公司應該也是這種情況吧。很少有人能夠當場提出新的意見，討論的課題就會被當成「下次開會的作業」，而能夠在下次的會議上確實拿出成果的人，很多都是離開公司之後，處於比較放鬆的狀態下所產生的想法。

讓頭腦清醒的秘訣

無論是工作還是私人生活，都會出現很多必須靠自己思考並採取行動的情況。克服困難的提示可能隱藏在以往的經驗、書籍和網路之中，但是，要直接找到答案並不容易。每個人的背景、能力和環境各不相同，因此要找到適用於所有人的答案相對困難。

很多時候要透過提示來聯想或是經過加工，必須克服這些困難進而產生想法。在這個時候，事先知道在什麼地方容易催生出想法，對你來說也非常有幫助。

我將這些地方稱之為「4B」，就是以下這些場所：

○ Bathroom：浴室、洗澡中

○ Bed：床鋪

○ Bus：公車等交通工具

○ Bar：酒吧、飲酒的場所



上述這些地方都是讓人昏昏欲睡，或是感覺放鬆的地方，這樣的環境就是適合產生新想法的最佳場所。

首先是浴室，泡澡能夠刺激副交感神經並且有助於放鬆。阿基米德發現「浮力」原理的時候正在泡澡，這樣你應該更能理解了吧。

躺在床上的時間也和泡澡時一樣，副交感神經會比較活躍。正因為如此，才會在偶然的瞬間發現至今未曾意識到的事情，進而產生出新想法。但是請不要過於刻意，躺在床上卯足全力試圖擠出想法，反而會刺激大腦導致失眠。