▲如果想要想出很多好點子，就去洗洗澡、躺在床上休息、搭公車或是去酒吧。（圖／Shutterstock）

能幹的人都這麼做！善用「4B」放鬆大腦，好點子不斷

至於交通工具，你是否曾經因為公車或火車的不規律搖晃而昏昏欲睡，或是心情變得舒暢呢？這種不規律的搖晃已證實可以讓人放鬆。此外，公車和火車不僅是能夠讓人放鬆的環境，同時也是能夠不斷接收外部刺激的場所，像是車廂內懸掛的廣告或是他人的言行等等，因此也容易靈光乍現。

至於酒吧，根據伊利諾大學研究人員傑若西（Andrew Jarosz）的研究結果顯示，「飲酒對於想像會產生好的影響」。他研究酒精對於大腦的影響，實驗內容是讓稍微喝了點酒的「微醺組」，以及沒有喝酒的「對照組」解答各種問題。

結果在需要專注力的問題上，由沒喝酒「對照組」獲勝，但是在需要想像力的問題上，則是稍微喝了點酒的「微醺組」獲勝。而且從正確率來看，兩者的差距達百分之四十。

需要想像力的問題，正確率最高的組別是血液中的酒精濃度達百分之零點零七五的那組。這是三百五十毫升的罐裝啤酒，約喝二至三罐就能達到的血液濃度。順道一提，如果酒精濃度過高，需要想像力的答題正確率也會越來越低，所以飲酒當然要適量。

如果你到目前為止一直覺得自己不擅長提出想法，除了上述的4B之外，請你也找出能夠讓自己放鬆的環境。

如果是待在讓人放鬆的環境中，不僅會出現靈光乍現的想法，還有餘力從不同的角度去看待問題，而不是像過往那般只看到事情的某一面。

POINT

如果想要想出很多好點子，就去洗洗澡、躺在床上休息、搭公車或是去酒吧。

文／井上智介

本文出自《剛剛好的不努力》方言文化出版

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