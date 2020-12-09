渴望穩定的愛情？諮商心理師：能與自己建立深層關係，才能與別人建立深層關係

▲在想建立任何實質交流且有意義的關係之前，先與自己交流並且樂意探索自己，才能讓我們的內在豐厚起來。（圖／Shutterstock）

一個人一味遵循意識的習性及規則，忽略情感和心靈層面，那他可能會有「空虛」的感覺，因為他並非「 完整」的人，他的生命是殘缺沒有整合的。

一個排斥自己暗影的人不可能完全誠實，也不可能有眞正圓滿的完整人格。

一個人若對關係的不安和焦慮是全面性的，那麼，從個人的關係到社會性的關係（包括職場），都會讓這個人處在進退維谷、左右兩難、惶惶不安的矛盾心情中。

特別是如果童年生長環境缺乏與主要照顧者之間的情感連結與回應，感受不到愛的存在，缺乏體會自己的生命是被尊重和在乎的，是被放在心上，是被專注地互動與交流的，那麼，他／她的心靈世界就難以經驗到被好好愛著。同時因為童年時期情感沒有得到同調的回應，而感受不到一種同在及正向的情感經驗。

缺少情感交流的連結和滋養，長期下來，一個人的內心會經驗許多「 不被重視」、「 缺乏回應」、「 互動挫折」的沮喪及失落感，幾乎沒有感受到從關係來的情感親密和愉悅滿足的經驗値，以至於會漸漸地對外界和他人的互動，感到焦慮或恐懼。焦慮讓人產生渴求卻害怕失望的內在衝突，恐懼則讓人產生逃避情感或失去興趣的反應。

童年關係的情感缺失及受創，沒有穩定及安全、信任的依戀情感，在在會讓人在人際關係的建立及穩定維持，產生困難及不安，以致幾乎沒有什麼穩定及長久的關係，不是若即若離，不然就是極端地過於親密，或是過於疏離，甚至斷然切割。