渴望穩定的愛情？諮商心理師：能與自己建立深層關係，才能與別人建立深層關係

▲在想建立任何實質交流且有意義的關係之前，先與自己交流並且樂意探索自己，才能讓我們的內在豐厚起來。（圖／Shutterstock）

引領自己感受愛的流動與滋潤

然而，人要有穩定、安全的關係，才有可能重新經驗關係中的信任感。若能經驗到關係中的信任感，相信在這一段關係中，自己是被接納及被理解，被視為是一個値得尊重的人而得到善待，那麼這具有修復性的關係經驗，能讓一個人修復自尊、安全感及自我肯定，也能得到正向發展自我的契機。

如果你眞的想知道，如何讓自己在猶如機械般的生活中，在不停地拋出自己能量的過程，還能找回感動自己的能力，還能以自己的情感連結他人生命的情感，那麼，你要做的，就是和自己在一起時，能感受到愛的流動與滋潤。

如果愛對你而言很模糊，那麼就以關懷及溫暖的涵義來取代，關懷自己一天過得如何？關懷自己是否有些被壓抑的情緒，需要自己的承認及安撫？關懷自己一天是否有値得自己開心及喝采的時刻？

而溫暖呢？不論你是對自己說聲：謝謝有你；或是對自己說聲：我知道你很勇敢很不容易；又或對自己說：我眞以你為榮，都是一種對自己的支持和正向肯定。那會使我們的內心柔軟，也使我們心中因為有了溫暖的溫度，而眞實地放鬆及平靜，這才能眞的使我們情感恢復，讓我們成為一個有情、有愛的能力的人。

當你心中富足了，感受到自己是心靈能量的富翁，又怎麼會再心理飢餓呢？你不需要再當乞討愛的乞丐，或是在一些雜七雜八的東西中，找尋可以勉強賴活的愛的補給品。

做自己情感的好管家，你的情感需要什麼照顧及滋潤，只要你好好聆聽，這個忠實的好管家肯定會願意告訴你。

但前提是你和這個內在管家（內在照顧者）有好的合作關係。如果這個內在照顧者是失功能的，或是你的內在小孩和內在照顧者之間是衝突和對立的，都會讓你的內在自我發生當機，處於失功能狀態。