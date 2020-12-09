渴望穩定的愛情？諮商心理師：能與自己建立深層關係，才能與別人建立深層關係

▲在想建立任何實質交流且有意義的關係之前，先與自己交流並且樂意探索自己，才能讓我們的內在豐厚起來。（圖／Shutterstock）

時時保持與自己的連結

我們的內在有許多不同的面向和功能，也可說是不同的能量和狀態，這些不同而多元的面向，整合成一個完整的自體（Self），也就是一個整體。然而，當沒有一個健康和成熟的內在自我，那麼這些不同的能量和狀態，通常處於渙散、分裂或是混亂，讓自我也欲振乏力，因為早被自己內在的戰爭耗損了。這種內耗，往往是人無法有能量發展自體的關鍵，學習力和應變能力都會下降，也無法發展客觀及具有現實感的處事待人態度，甚至包括對待自己，也很難發展眞正關懷和照顧自己的能力。

榮格曾經說，往外張望的人在做夢，向內審查的人才是淸醒的。向內整合及疏通我們各個矛盾及衝突，甚至陰影之處，我們才有機會活得淸醒，眞實地了解自己、辨識出自己，也完整自己。若是因為外在的變化或一個訊息就慌張錯亂，就無意識地直接反應，那麼與他人之間無論是討好或躱藏，終究是沒有自我的意識，也不是依從及尊重自己的抉擇，那樣就難免有許多懊悔和憾事發生。

人若想要安穩地不懼在人前展現自我，又不憂於在人散後失去關係，也就是無論在什麼情境中，都能與自己有一安穩且具有信任的關係，那就需要時時保持與自己的連結（ 統整），不將自己拋於無意識之中，才不會陷入對自己的言行舉止莫名其妙、不明白自己的起心動念的處境裡。

人願意自我負責也願意面對自己做選擇的後果，才能行得正，坐得穩。

一個人時常對自己不明就裡，常覺得自己是胡亂反應、無意識行事，那他必然難以認同自己的言行舉止，也難以堅定自我，更不用談到支持自己和肯定自己了。他也必然時常質疑自己，一下想這樣，一下又反對這樣，像是跟自己一直在摔角，鬥來鬥去，卻不知道如何以一致的力道和目標來前進。

一個人和自己的關係混亂及充滿矛盾和衝突，也必然會投射到和其他人的關係上。若是對自己冷漠隔離，對他人也會待以冷漠隔離。畢竟我們能與自己接觸到的地方，也才能和別人接觸到。

所以，在想建立任何實質交流且有意義的關係之前，先與自己交流並且樂意探索自己，才能讓我們的內在豐厚起來，不僅有自我的思想，還有自我的情感。自我豐富了，與他人之間的關係也才能豐富。

文／蘇絢慧

本文出自《療癒孤寂》三采文化出版

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