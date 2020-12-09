不愛的時候，任何人都可以變得殘忍

雨季還是來了，冬日的天空總是灰藍色的，飄渺而至的細雨落在傘上時，幾乎沒有聲音，就如同有些心理陰影是在無聲息的情況下所累積。

結束一天工作後，我走在接近家的巷口，突然就想要放慢腳步，路邊匆匆駛過的車輛激起柏油路上的積水，輪胎與水與地面激盪出一種響脆的聲音。

我想起了這幾年一直不願面對的種種，覺得自己無論如何都還是不夠努力，那堆在書架上好幾本沒看完的書、那個一直掛在嘴邊說要去考的檢定考、那份仍僅有雛形的作品集、那台到手超過一年卻還是沒摸透的相機、那幾位總是說要約見面卻遲遲未見的老友，以及那個說好要放下卻依舊卡在心底的人。

後來他們說我變得比從前還要更勇敢了，只是那一種勇敢與否的結論，是來自於相較從前過於懦弱之下而產生，並非是真正的無懼。

將自己的感受和需求往前擺，對自己更加有自信，都是這幾年我不斷在學習的課題。

只是，還是很難找到一個令自己舒服也令他人無慮的平衡點。

過去的各種挫敗後來回憶起來都像是一杯杯苦茶，當時又掙扎又猙獰地喝下，後來便能更加強壯健康。

聽說我們分手的當月，他就帶著另一個女伴出席我們共同朋友的聚餐，若無其事的。

知道後我沒有問更多的細節，只是之後我就接受了，當不愛的時候，任何人都可以變得殘忍。