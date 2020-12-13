按摩小姐轉職當幹部助理，說出心聲：「我們就像床底下的夜壺，客人需要時才提起來用一下。」

▲在八大，俯拾即是各種悲催與無奈，也令人好奇，從事這一行難道只有辛酸，沒有溫馨的故事可以說？（圖／Shutterstock）

朋友聽到這段故事，把重點畫在「華山」與「獨立書店」上。「小姐竟然是文青？ ！ 」

為什麼小姐不可以是文青呢？撇開性工作與其職場是否合法，八大人更難挨的是無所不在的異樣眼光。即便好幾位受訪者與我談話時態度坦蕩，但他們也懂得看風向，甚至直接承認自己是「見人說人話、見鬼說鬼話」，有時候花力氣解釋不如掩飾， 會做八大總是有苦衷，其中也包含自己的夢想與人生寄託。

有了錢，再追夢？

想買房、想開店、想學才藝、想出國留學、想整形變漂亮、想讓家人過好日子、想提升自己的社會階級，或者是想要趕快清償欠債不再被錢追著跑的人們，來到八大行業拚一個財富自由。

在二〇一六年秋季，網路上出現一支爆紅的微電影，內容是深夜下班回到賃居套房的女主角，一邊整理帳單與應付房東的催繳簡訊，一邊吃著泡麵獨白：「我就是和你一樣的小資女孩，如果每天只能看著月亮下班，如果肩上的重擔看不見盡頭，如果笑容是我臉上的奢侈品，這樣的人生，夢想對我來說連起點都看不見。」

在窘迫的現實條件下，女主角在網路上發現一位可靠的酒店經紀人，於是去找他面談、請他幫忙規劃——原來，這是一支酒店經紀公司拍攝的微電影，呼告有經濟壓力的女孩不要害怕跨出這一步。

「曾經，我以為我是一個不配擁有夢想的人，但到了這邊我卻發現，今天的我給了自己一個機會，讓全新的人生來到我面前。」

影片中並沒有帶到女主角如何征戰酒國，時序直接切換到她上了岸、如願成為婚紗設計師的那一刻。「現在的我實現了夢想，因為我一直都知道，那裡只是我的起點，絕不是終點。」