按摩小姐轉職當幹部助理，說出心聲：「我們就像床底下的夜壺，客人需要時才提起來用一下。」

▲在八大，俯拾即是各種悲催與無奈，也令人好奇，從事這一行難道只有辛酸，沒有溫馨的故事可以說？（圖／Shutterstock）

當年這支影片會引爆討論，除了簡明的情節和高質感的拍攝製作令網友驚嘆，也有質疑聲浪指出影片迴避了八大工作的職業風險，片中的女主角逐夢成功，現實中有幾個人能複製？唸書、創業、學習技能也講究時效性，等到「做八大變有錢」，還回得去嗎？又該賺到多少數目，才算得上是有錢且夠格追求夢想呢？

八大的職場中，大家不時耳語某前輩最風光時有幾棟房子、幾輛車子、一晚轉了幾檯、現領的鈔票厚達幾公分。然而存到那樣的家底，何苦再來賣笑賣身賣命？不外是以為永遠能賺順風財，大肆揮霍投資失利又賠光了，所以資深的小姐會告誡交情好的年輕妹妹說：「做這行吃青春飯的，要多做善事積陰德，不然留不住錢。」

行善從拜拜、布施、捐棺、做法會、領養第三世界兒童、照顧流浪貓狗到參加公民運動不一而足，在凡人無法掌控的陰德值換匯機制下，不少八大人只祈求年老色衰時仍有退路，例如轉職當店家行政、經紀人或是退居後場趴客的幹部。畢竟世界和人心的改變太難捉摸，一覺醒來仍要打卡上班反而讓人定了神。

在八大，俯拾即是各種悲催與無奈，也令人好奇，從事這一行難道只有辛酸，沒有溫馨的故事可以說？只能是權宜之計，難道不能是終身職志嗎？

文／陶曉嫚

本文出自《我拿青春換明天》三采文化出版

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