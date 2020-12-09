維繫長久婚姻關係的秘訣之一，在於給予彼此最大限度的自由

這個月是我的15週年結婚紀念日，很難得在粉絲頁上放了閃，意外獲得許多羨慕和祝福。我較少在專欄寫到家庭私生活細節的部分，也不認為兩性作家就會比別人幸福快樂。愛情是兩個人的事，婚姻是兩家人的事，縱使一個人有再多能力與智慧，也無法完美處理人際關係，因此愛情和婚姻都不可能有一百分的圓滿，頂多就是達到生活裡舒適以及彼此尚能接受的平衡狀態。今天的幸福不等於明天的快樂，我不愛放閃也不愛炫耀，但我可以和大家分享一點經營心得。我認為維繫長久婚姻關係的秘訣在於，婚姻中仍給予彼此最大限度的自由。

為什麼結了婚就不能「做自己」？

這是一個最大的迷思和藉口。當妳想要成為一個更好的人，沒有任何人能夠真的阻止妳。婚後，我依然選擇我喜歡的工作和事業，我依然每個月要回娘家，我依然和閨蜜聚餐約會，我發展自己的興趣和斜槓，我可以和異性朋友吃飯看電影，也可以獨自去旅行。

我的伴侶有完全自主的消費權利，我從不會過問他想買什麼東西犒賞他自己，錢都花到哪裡去。他想和同事或朋友聚餐只要跟我說一聲，我永遠都是回覆：「好啊，你去。玩得開心！」

在家庭關係上，我們也盡量當對方的好隊友。我回家的伴手禮都是由他買的，我媽媽永遠都記得她的女婿像兒子一樣貼心。我難得下廚煮一餐，他會在他爸媽面前講個好幾次，讓他父母覺得我是有在照顧家庭的好媳婦。