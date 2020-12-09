維繫長久婚姻關係的秘訣之一，在於給予彼此最大限度的自由

有一次回娘家，他身體不適不想出門和我家人聚餐，我也是開車載了媽媽就出門，雖然媽媽一路唸著，家庭聚餐不可以少他一個人，但我就安撫著媽媽化解了危機。後來知道他晚餐自己吃得很開心，我也覺得這樣很好，一點都沒有抱怨他不陪我。有時候婆家讓我感受到壓力時，我也不會直接嗆聲或不開心，我總是以溫柔可人的態度接受長輩指導，之後再派我的伴侶找機會私下溝通。

踏入婚姻之後，很多人都會忘記夫妻還是獨立的個體，為了婚姻的羈絆而委屈自己，完全配合對方或對方的家人，犧牲事業、興趣、社交自由等。我們寧願當對方的好夥伴和好隊友，自己的家人盡量自己照顧，有問題時自己負責出面溝通搞定，盡量不讓伴侶因為其他家人而感到有一絲困擾和委屈。

如果在婚姻中的我們，都能盡可能像婚前一樣保有自我，那婚姻生活又有什麼理由不快樂呢？婚姻並不是人生必要選項，如果兩個人的愛情已經搖搖欲墜，結婚絕對不會比較好。但在離婚率這麼高的今天，我還是祝福所有願意或已經踏入婚姻的男女，用智慧好好修習這門課題，無論最後的結果是成功或失敗，都是一段難得的學習歷程，人生一定有收穫！

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