「每日星座運勢，一定會把對方的看完！」掉進暗戀黑洞才懂的8件事

▲有時候爆酸、有時候巨甜，心情起伏堪比潮汐！這幾種心情，真的是掉進暗戀黑洞的人才會懂啊～（圖／Shutterstock）

「我的愛情，這輩子好像註定要寫上你的名字。」很慌、但無法控制自己的想法。單戀就是這麼一回事，那是一種眾人皆醒我獨醉的感覺，妳感覺快茫了但是卻又有點喜歡微醺的狀態，反正明天太陽依舊會升起，現在做場夢不晚！

經歷過暗戀的人就會懂，陷入的瞬間誰都攔不住，每天都在上演各種不同的小劇場，有時候爆酸、有時候巨甜，心情起伏堪比潮汐！這幾種心情，真的是掉進暗戀黑洞的人才會懂啊～～

1.每日星座運勢，一定會把對方的看完

自從心裡多裝了一個人，閱讀每日運勢的時候會特別細心，除了看完自己的星座也會關心對方的近期運勢、財運、戀愛運，甚至連幸運色、吸桃花穿搭也會特別留意，見面可以多個聊天話題，也能更了解彼此。

2.晉升超強行動分析師

忍不住總是想了解他更多一點，FB到IG的每張日常照片、從喜歡的飲料口味、假期喜歡去哪玩通通都牢記在腦海，可能連對方過去的感情史、前女友都會展開蜘蛛網般的詳細調查，跟他有關的事情，一點都不想放過！

3.認真觀察他身邊的每個異性

畢竟任何同事、學妹都是潛在對手，你會開始觀察他對待身邊每個異性朋友的態度，旁敲側擊確認他們的關係，一邊幫這個男生打分數（確定自己的眼光沒有故障），不時地比較他對待其他人跟自己有沒有不一樣的地方？

你每天都會自行產出很多的問句困擾自己，例如幫妳倒熱茶這個細微小動作、是在意還是紳士風度？總結平時相處，他是不是正在給出更多的暗示？