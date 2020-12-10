我們都渴望愛情，沒有什麼不同／愛不分性別，幸福也是

從以前到現在身邊都會有些同性的朋友，他們總是很低調，對我們這些朋友總宣稱萬年單身，即使我們很認真地想要幫他們介紹女友，直到某一個朋友認識二十幾年，終於和我坦承自己的性向，我才恍然大悟．

他是家中獨子，也試過交女朋友，但就是沒有太大的感覺，他發現他看男生的肌肉線條比較有感覺，後來逐漸發現了自己性向，因為這樣的性向，他連家人都不敢說，默默地隱瞞，因為害怕不被接受．

還記得因為吸血鬼電影暮光之城一炮而紅的美國知名女演員克莉絲汀史都華（Kristen Stewart），她在和男主角分手以後就公開出櫃自己是雙性戀，並且只和女生交往，還留起中性帥氣的髮型，曾經在專訪中談到了在出櫃並公開與女性交往之後，業界對她很多閒言閒語，畢竟她以前的角色都是白富美，突然以不同的形象出現，讓很多人很錯愕，甚至還被告知「不要在公開場合牽女友出門，或許這樣，她就可以獲得演出漫威電影的機會！」史都華很率性的說，她並不想要和這種人一起工作。

同性受到的歧視其實比我們想像中的多，無論工作或是在朋友圈中，從小到大沒有人和他們說過認同的話，以世俗眼光就是認為男生應該要藍色，女生就是粉紅色，男生如果喜歡粉紅色就是不對！男生就是要玩車車，女生就是玩芭比娃娃，男生要玩芭比娃娃就是不正常。

其實最難以接受的應該就是父母，我曾經為了這件事想了很久，如果今天換作是我兒子，我可能也會難接受，但是因為我愛他，即使再難以接受，我還是會接受，並且我會告訴他要多愛自己一點。

所以，如果你今天是同性，記得一件事，世界上最愛你的人就是你的父母，千萬不要因為害怕讓他們失望而隱瞞，父母一開始可能會無法理解，但久了他們會發現你仍舊是你，你只是愛的人不同而已。