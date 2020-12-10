夠愛對方，就要給他台階下

我有個朋友的表姊最近結婚了，早在將近十年前，他們和伯父家就因為分產而鬧得老死不相往來，所以收到帖子時是很訝異的，伯父甚至還親自打了電話來，希望他們闔家出席，甚至還希望我朋友的男友也去，總之聲勢能怎麼浩大就怎麼浩大，如果不明就裡，還以為是要去打群架而不是去吃喜酒的。

伯父家不缺錢，自然不是為了紅包，喜宴時他們就懂了，原來表姊的先生家是南部人，相較之下南部人對這種場合的重視是高過北部人的，於是喜宴上攜家帶眷的一大堆人，而伯父怎麼樣也要給女兒撐場面阿，總不能男方那邊親友眾多，女方這邊卻寥寥落落吧？

喜宴過去後，兩家也恢復了邦交，頗有一笑泯恩仇的意味，怎麼說呢，十年過去，兩方早就都後悔自己當年話說得太狠了，他們對彼此是有不滿，但那不滿絕不至於到斷絕關係的地步，可即便兩方心裡都有點後悔，但人跟人之間的相處是有「氣勢」問題的，先服軟的人就落了下風，這不是面子問題，而是一種平衡，勢均力敵的兩方才能有長久的交情，否則遲早是要出問題，於是喜宴就成為一個最好的下台階。

任何爭吵都需要下台階，情侶之間也是一樣。

很多時候情侶之間的爭吵是這樣的，吵到兩個人都痛罵對方、不歡而散甚至掛對方電話，過了幾天之後對方打來，開口時說的卻是毫不相干的事。

年輕時我們都會生氣，很想朝對方大吼「以為裝沒事就可以混過去嗎」，卻不懂得很多事情是需要時間的，比如說，氣需要時間才會消，消了才能和平對談，比如說，還沒想清楚的問題需要時間去尋找答案，很多時候，說著「把事情說清楚，不要浪費時間」的人，其實根本沒那麼珍惜時間，只是你忍耐不了事情懸而未解時的焦慮，寧可要一個粗糙的結果，也不願忍受懸疑的折磨。

可是很多事情是急不得的。