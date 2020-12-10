夠愛對方，就要給他台階下

有時候你逼著對方給了你一個保證，過沒多久就發現對方做不到，於是你二度被欺騙；有時候你逼著對方和你達成協議，過沒多久就發現對方反悔了，之前談的都不算；你覺得對方沒有解決問題的誠意，卻忘了光有誠意從來都解決不了問題。

我有個朋友曾經跟我說過一段很有意思的話。她說，戀愛時她很在乎「錯的人必須要道歉」，絕不能打混帶過，因為她覺得那是一種誠意，但結婚生子後，慢慢的這個堅持就沒有了，因為夫妻兩人每天都要商量誰去帶孩子、很多家裡的事情要討論，就算吵架，也根本不可能像戀愛時一樣都不講話，一開始時她覺得自己吃虧了，沒辦法堅持到底、給對方一個教訓，但後來發現根本沒差，如果對方願意改，即使口頭上不認錯，也會自動改正，相反的，如果對方不願意改，那就是對方自認沒有錯，她需要的是更多時間去磨合，光是逼對方認錯，一點用處都沒有。

很多時候，人們在口頭上不願意認錯，是因為不想留下把柄。

我們其實都是有缺點的人，情緒來時很容易控制不住自己，對方如果以前曾經服過軟，之後吵架，我們就很容易拿出來說，不是說「上次……」就是說「之前……」，好像一個洗刷不去的汙點，而對方在你面前就矮了三分，氣勢弱了一截，可那對感情是毫無幫助的，因為自覺矮你一截的人，會為了保護自己而築起高牆，對你防備。

說真的，很多時候我們要對方認錯，其實要的是一個把柄，心裡多多少少都預備著下次再起衝突時可以拿出來說，可以壓對方一頭，對他說「上次你不聽我的，你看看結果怎麼樣？最後你還不是承認我說的才是對的」，而對方死不認錯，其實就是在避免這個結果。

氣勢平等的兩個人，才能繼續走下去，真的想長遠跟對方在一起，還是要接受對方的台階下吧。

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