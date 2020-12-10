做自己只能二選一？《俗女養成記》回歸最真誠的初心

▲人的一生當中總會面臨很多需要做決定的時刻，不只是對自己，也會發生在父母對孩子的期望之上，除了尊重孩子是獨立的個體，也不妨先跳脫二選一的答案。（圖／截自《俗女養成記》臉書）

做自己只能二選一？跳脫二元思維

前陣子造成話題的台劇《俗女養成記》中，飾演童年陳嘉玲的演員將她古靈精怪又伶牙俐齒的模樣詮釋得維妙維肖，我一邊看劇，一邊彷彿也看到自己的女兒將來長大後與大人們的「過招」，有時候好像可以被大人「哄騙」，有時候又暗中反將大人一軍，心中不時充滿好笑又有一點擔心的感覺。

沒有人可以為你的選擇承擔後果

劇中有一段讓我特別印象深刻。有天，阿嬤在中午便當為嘉玲放入自己捨不得丟掉的鹹魚，過重的氣味引得全班同學紛紛走避；下了課回家，小嘉玲一口咬下點心，竟然發現蟑螂蛋，媽媽礙於朋友顏面，只好使眼色要她不動聲色，別大聲嚷嚷。

順著劇情發展，觀眾不禁覺得小嘉玲怎麼那麼倒楣，照大人的吩咐把東西吃下去，鬧肚子時還被念：「長大了要自己判斷，不要大人叫你吃什麼就傻傻吃什麼。」不約而同說出類似話語的阿嬤和媽媽，神情都流露出一點「我害了孩子」的罪惡感，以及急忙要當事人也負起責任的自我防衛。正因為給建議的人心情如此矛盾，當他們聽到還有其他可能的腹痛原因時，內心都稍稍竊喜了一下。

人的一生當中總會面臨很多需要做決定的時刻，不只是對自己，也會發生在父母對孩子的期望之上，除了尊重孩子是獨立的個體，也不妨先跳脫二選一的答案。

後來觀眾才知道，人小鬼大的嘉玲並沒有那麼「聽話」，她早已暗中將這些食物

不動聲色地處理掉了。有意思的是，身為成年人的爸爸，被母親和太太一說，終究放棄打電話確認藥單，而僅是嘗了嘗讓他不放心的中藥便端給小嘉玲喝，結果搞得自己半夜也腹痛就醫。更慘的是，事後他還被老媽數落：「長那麼大了還不會自己判斷，叫他不做就不做嗎？難道叫他不要呼吸，他就不呼吸嗎？」

聽著當初頤指氣使的人事後說著卸責的話，身為旁觀者的我們也不禁感到氣憤！但追根究柢，這些話也有部分道理：每個人還是必須為自己的選擇和行為負責，難道你能一輩子怪那些給你建議的人嗎？他們再怎麼親，仍舊是你生命的配角，不是主角。每個人，終究得為自己的選擇承擔後果。