做自己只能二選一？《俗女養成記》回歸最真誠的初心

▲人的一生當中總會面臨很多需要做決定的時刻，不只是對自己，也會發生在父母對孩子的期望之上，除了尊重孩子是獨立的個體，也不妨先跳脫二選一的答案。（圖／截自《俗女養成記》臉書）

兩個心理功課為如何選擇做準備

一直到從事金融相關工作三年後，再次確定志不在此，我堅定地離職，花了約半年的時間多方學習、嘗試，才慢慢看清楚自己是誰、我真正喜歡什麼，也因著信仰上的預備，我冒險投入考試、一路經歷重重關卡，在三十多歲時，成為了諮商心理師。

這種無形中的順從主流與選擇安全的選項，其實讓我的生涯繞了好遠的路，但是因為清楚是自己做的決定，我並沒有感到後悔；而這些尋找自己的過程、與家人期待和真實自我角力的過程，也都成了我理解和陪伴案主的重要養分。

成為母親之後，我也不禁在想，十多年後，當我的孩子執意要選擇我因不熟悉而感覺不安的方向，或是我私心不看好的未來時又如何呢？我會不會倚老賣老的試圖說服孩子？或是一方面表達會尊重孩子的選擇，但潛意識裡又不斷發送憂慮與擔心的電波，暗自希望她改變心意呢？

我當然希望自己能夠展現對孩子是個獨立個體的尊重與信任，但是該怎麼做呢？我想，有兩個心理功課需要預備。

一、試著跳脫二元思考，從對錯中鬆綁。

嘉玲的爸爸常常選擇放棄自己的堅持，成就他的家人，但他看起來同樣樂在與家

人、妻子的鬥嘴抬槓中，做個調節家中氣氛的甘草人物。反觀嘉玲則選擇忠於自己的心，雖然知道將面對家人的譁然，但是她也硬著頭皮準備接招。這兩種選擇都「情有可原」，值得被接納。當我們能夠放下自以為的對錯，或許我們的擔心與在意能夠先鬆綁一點。

二、以終為始，深度挖掘內心的渴望。

在戲劇中，嘉玲因為被問到「你認為快樂是什麼？你想像自己十年後是什麼樣子？」而豁然開朗。她體會到做自己的同時，並不需要放棄對家人的愛與在乎，也因此，她決定再次回到家鄉，進而能夠與祖母和母親展開更深刻的對話，體會到她們最終的心願，並不是自己一定要依某種方式過日子，而是自己能否過得開心、滿足。作為父母的我們，如果能夠放下眼前的糾結，問問自己生養孩子的初心，對孩子最終極的期待是什麼，或許，答案也可以突然變得很簡單。To be or Not to be？無論我們是孩子還是父母，也許，答案始終不需要二選一。

本文出自《當我開始成為母親》四塊玉文創提供

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