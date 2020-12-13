人間最累的事，就是要為別人的情緒負責

▲對生活有所領悟的人對於自討苦吃的事會選擇看淡、放下，唯有這樣，才是真正地放過自己，也放過他人。（圖／Shutterstock）

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家應該是每個人的鎧甲，也應該是每個人內心裡最柔軟的那一塊。但在小菲心裡，家只是個會傷害她的地方，不是那副能保護她的鎧甲。

小菲從小在一個爭執不斷的家庭中長大，在她的記憶裡，父親和母親從來沒有對彼此和顏悅色過。「你就是生下來向我討債的！要不是因為你，我真恨不得馬上走！」這是小菲從小到大最常聽到的一句話，而這句話出自她母親之口。

母親每次心情不好總會對她說這句話，她不知道這句話對小菲來說，就像心被針刺了一樣，流著血，成了傷疤。當別的孩子正值無憂無慮、天真爛漫的年紀時，同齡的小菲卻已經經歷了第一次離家出走。但是，她還沒走多遠，就被母親追趕回來，還把她狠狠地打了一頓。

在這之後，小菲不敢再鬧離家出走，只盼著母親能和父親分開，不管要她跟哪一方，她都願意。這樣，她就可以不再是母親口中的「討債鬼」了。但是，母親並沒有讓她如願。

小菲大學畢業後，不顧母親的反對，毅然到離家千里的城市工作。她每個月都會按時匯錢給父母，但是卻很少主動打電話回家，接連兩年都是一個人在外地過年—她寧可一個人在異鄉品嘗孤獨，也不願意回家面對母親那張苦大仇深的臉。

雖然小菲終於遠離了那個家，但每次只要想起母親，特別是接到她的電話後，總是倍感難受，內心充滿了矛盾與愧疚。