▲對生活有所領悟的人對於自討苦吃的事會選擇看淡、放下，唯有這樣，才是真正地放過自己，也放過他人。（圖／Shutterstock）

人間最累的事，就是要為別人的情緒負責

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蘇雅家裡有姐弟四人，弟弟是家裡最小也是唯一的兒子，父母從小就很寵他。

弟弟結婚時，父母要為他買新婚房，但是家裡經濟條件並不怎麼好，弟弟自己也沒存什麼錢，於是父母便要求三個女兒一人出二十萬，為兒子湊足頭期款和裝修費用，而且沒有商量的餘地。

蘇雅和兩個姐姐，心裡很不滿，覺得父母太偏心。不過，她兩個姐姐比她年長不少，目前的經濟狀況也不錯，所以這二十萬她們還是拿得出來，也決定拿出來。但蘇雅跟兩個姐姐的情況不同，她剛生下第二胎不久，家裡並不富裕，一下拿出二十萬，如果不去借錢的話根本就拿不出來。

蘇雅的老公也覺得岳父、岳母的要求很過分，他不同意借錢給小舅子買新婚房，並說如果她背著他借錢貼補娘家，就要離婚。

一邊是娘家，一邊是自己婚後的家庭，蘇雅左右為難。最後她權衡了利弊，選擇保護自己的家庭，只盡自己的最大能力，給父母八萬塊。

這八萬塊不光讓父母不高興，弟弟也不高興，連未來的弟媳得知這件事後，也對蘇雅相當冷淡。

錢貼出去了卻討不到一丁點好，還成了讓這麼多親人不高興的人，一想到這些，蘇雅就覺得自己好似啞巴吃黃連，心裡相當委屈，卻沒辦法向他們說。

像蘇雅這樣的例子，在現實生活中其實有不少，很多人總覺得家人有義務、有責任滿足他們的任何需求。這些需求從表面上看可能是關於經濟方面，但本質上其實都只是為了滿足他們的需求。

沒有人是萬能的，也沒有人能做到事事周全。當你做不到滿足他人的需求時，真的不必那麼自責、內疚，不要太為難自己。能做到問心無愧，足矣。