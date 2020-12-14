【陷入愛情很容易，經營愛情卻很難】神經學家：愛情分成四個階段，而很多人卡在第三段就散了

陷入愛情很容易，經營愛情卻很難，有些伴侶無論遭遇什麼衝突或困難，也不會放開對方的手；而有些伴侶一經風吹草動，就拂手而去，這和感情的穩固程度有關。

雖說每段愛情都是獨特的，但都必經四個階段，分別是熱情階段、早期依附階段、危機階段和深度依附階段。

美國金賽研究中心（Kinsey Institute）的神經科學家 Helen Fisher 與埃爾伯特愛因斯坦醫學院（Albert Einstein College of Medicine）神經學臨床教授 Lucy Brown 研究了戀愛中人們的大腦活動，發現大腦在愛情中的每一階段都有不同的活動狀況，而如何面對及度過這四個階段，大大的影響了愛情的滿意度。

一、熱情階段

在熱情階段，我們很容易忽略掉或包容了他的缺點，以及他犯過的錯，比如把髒碗盤放在水槽兩天，因為負責負面情境判斷力的大腦前額葉在此階段活動量是減少的。「愛情是盲目的」這句話就是在指這一階段。

反之，在愛情剛開始的階段，神經傳導物質多巴胺的含量是高的，這對於大腦的作用類似吸食古柯鹼，讓你總是有飄飄欲仙的興奮感。

二、早期依附階段

在第二階段，我們會將對方的缺點和優點整合在一起，用稍微客觀的角度看待對方，少了一點夢幻濾鏡後也許會有一些小衝突產生，但克服了之後兩人的關係會更深、更緊密，有一種我很了解你，你也很了解我的親密感。