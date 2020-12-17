蔡侑霖專欄／「第一次見面，就要在一起！」30歲，急迫找感情陪伴，代價可能白忙一場、傷痕累累！

週末下午我與一位金融圈工作的女性好友Joyce約吃飯，用餐不到40分鐘的時間，她便耳提面命跟我說：「嘿，我今天不可以再跟你多聊了，等會有一個約要去赴！」我心想，這不符合她的風格！視工作及好友為人生第一優先的人，哪門子轉性拋下好友離去。當我還沒回過神來，她又再次強調：「稍晚是要和一位網友約見，搞不好我明天就可以擺脫單身，畢竟我們聊了有兩週了！」她得意笑著。

說到這，回想Joyce以前的生活情況，的確或許我能明白她「渴望、急著找感情」的處境。23、4歲被爸媽從臺灣送出去加拿大唸書，拿到碩士後回到熟悉的臺北工作，任職某銀行高階幹部，一切順風順水的節奏，不料在32歲那年被男友狠心劈腿四次，傷心難過的她，到現在已經空窗五年沒約過會，心思投射在工作及朋友身上，化傷痛為力量的她，還真的升職又升官，但，心中難免還保留著有少女情懷渴望愛情的滋味、甚至不排除立即論及婚嫁的衝動。

半個月時間過去了，某天夜裡Joyce撥電話哭著對我說：「這半個月我過得好痛苦啊！每天守著他的電話，從早等到晚，訊息已讀也不回，甚至他說他加班無法跟我見面，我就跑去他公司等下班、約會忘記帶錢包，我立刻先刷卡、這幾週見不到三次面，他說他想要有私人空間，滿頭霧水的我…困惑我們不是在約會嗎？」Joyce劈哩啪啦一長串的委屈又抱怨，在我勸說之下，終於冷靜下來。

患得患失，這個陌生人，你到底認識他多深？

我直問Joyce：「所以，你們在一起了？」她則說，難道不是嗎？我們不是都在約會了？也發生了關係。相處不到一個月，她已經深陷其中、無可自拔，每天工作都神遊辦公室，腦海裡面都是下班好想與對方見面、約會吃飯、或者週末要去哪裡才好…。

因為這牽扯到她的私生活，我不便多說些什麼，不過針對她本人的狀態，我倒是給了建議：「不應該被陌生人完全干擾生活的節奏；一旦你被牽著鼻子走，那就表示他並不是一個很好的人！」這點，尤其在約會的期間最為顯明。

太久沒有兩個人談感情，難免一時不知道如何面對，只能一股腦兒把最好的、最高級的、最有誠意的，一絲不苟奉獻晉見給對方，只為了討好可以多留點心給自己，感動融化冰山，儘管只是一角，也願意！殊不知，當真心換上絕情的之時，苦的通常都是自己，對方依舊沒感覺、無動於衷，你卻每天朝夕期待他會回過頭來為你而改變，掀起漣漪；而事實上，你只是自己戲太多、患得患失、輾轉難眠。

能做的，就是不要衝太快，八字沒一撇確認前，太早暈船、過度認真，都是最傻的自殘——