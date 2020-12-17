蔡侑霖專欄／「第一次見面，就要在一起！」30歲，急迫找感情陪伴，代價可能白忙一場、傷痕累累！

1.單方面的承諾，頂多也是單相思，絕非正式在一起：許多玻璃心的男女，在未見面、未相處、未熟識的情況下，自己就認定與對方已經是在一起，沒料到，你連對方喜好是什麼？對方家裡成員有誰？工作是什麼？三觀究竟合不合適？林林總總加起來，立刻就自行蓋棺定論。這樣不傻嗎？被騙或者打臉，也只是剛好而已！

2.先相處，再交往，未來稍晚再說：倚賴交友軟體、朋友介紹、家人安排相親，都只是媒介！因為只是媒介，讓我們都不清楚對方的來龍去脈，能做的，就是「相處再相處」，不要見面就喊交往、閃婚！多試著再多次交流，了解各自的地雷、喜惡、認知價值…煞車後再確認交往也不遲；同時也可以真切知道對方真正是在想些什麼，你們關係是：床友？普通朋友？還是想穩定、有未來可能的對象。

常說「做自己」三個字，感情面的真實答案，也只有吃悶虧的份！

交朋友就是要「做自己」，真誠表現全面性的鮮明「真面目」？

有些人贊同「做自己」的理由看法是：「如果他真心喜歡我、想進一步相處交往，就得好好接受這樣的真實感！」但在我解讀下來，事實是未必喔！當你太過於裸露性格、不拘小節，並不會因為很真實而讓人討喜、覺得可愛。換來的，大多都是被厭惡或拒絕再次見面；粗枝大葉、不拘小節的人，約會時的好感度可能不會有接下來的良性發展，至多也只是個普通、點頭之交的朋友罷了！

你的生活被闖入「好感以上，戀人未滿」的陌生人，在涉世未深、撲朔迷離的狀態，你給對方太過於真實的樣貌，不見得是個好的序幕鋪成。對方在沒願意接受「直接、不經修飾、婉轉」的衝擊表達，仔細想想，出社會認識一個人，不管是工作生活、朋友圈抑或感情初期經營，誰敢不刷牙就會面？衣衫不整、不在意禮儀的重要、心儀對象看見難道會開心嗎？換作在會議及飯局裡，說話過度浮誇、態度不佳，誰還敢更進一步與你合作、商討。

你選擇「做自己」可能讓自己很爽、很痛快，代價卻是得不償失——「沒有禮貌、家教不好！」的印象。

必要的「儀式感」是基本禮貌、也是在乎相處與接下來促成的必要前戲！一切都是得「花心思」去佈局安排；包含說話的表達方式、一往一來的禮貌溝通、相互的尊重及包容，都可讓兩人得以昇華、好感增添。情感的真實面相，是應有已消化過的「二度包裝」去開口回應，而非「橫衝直撞」不經大腦思索就去做答，會失敗或惹人厭，大致都出自不負責任以「做自己」自私念頭為精神口號，進而間接斷送一段好緣分的開始。