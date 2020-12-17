蔡侑霖專欄／「第一次見面，就要在一起！」30歲，急迫找感情陪伴，代價可能白忙一場、傷痕累累！

走出守舊的社交圈，遇見「好的人」相對成正比提高機會

如果不做改變突破，日復一日只想宅在家裡、趕車上班，平時跟同事與那些怨懟生活朋友持續鬼混，不永遠單身才怪！不得不承認，養成「不約會、不改變」一輩子只想埋入職涯40至50年的時間，在沒有新鮮感進入日常生活、有趣的人事物增添豐富日子的寬度，你的人生是多麼可怕又悲哀的事！

嘗試小改變，日子久了習慣就會大不同；走出原本的社交圈，進修上課、學習感興趣的社團活動、看看不同圈子的年齡朋友在做些什麼。曾經有做過調查統計，驚奇發現73%的人，過了30歲後開始懶惰，甚至無法想要有新改變，原因是害怕受傷及重新來過，尤其女性是32歲開始，男性則35歲徹底放棄，他們指出過去都曾有過不好的經驗，於是都「安於現狀」就好，最大的問題來自於以下五點：

1.認識新朋友大多從交友軟體開始，七成不到半年時間都分手

2.談感情太累人，花錢也花時間

3.過去曾有交往超過三年以上的伴侶，後來都不知道如何與新任伴侶相處

4.現代人都沒有想認真穩定，所以沒必要以結婚當作最終考慮

5.工作可以努力找到，但感情不見得努力就有正比！那就繼續工作

你瞧瞧，這樣的調查，還真的是真切寫中現代人「速食、月拋」的愛情觀。年紀越大，越是越負面、不快樂、懶得去多做變化。日子只要一拉長，不僅影響到生活，你的守舊思維也會間接干擾思緒，進而延伸到工作未來的展望。

每當我在每週專欄及受邀演說的時候，我都會不斷鼓勵甚至支持大家，好好去誠實面對自己的生活！我的答案是：「生活，會深刻直接影響到你的整體人生，其中也含括工作、交友圈脈絡、年紀階段的價值觀、還有感情當中與伴侶的關係狀態」會不會過生活的確很重要，在最好的年紀，你該把過去受挫的養分，撿拾起來防患於未然的叮嚀，沒必要始終存活過去的陰暗面，甚至一竿子打翻所有可能。

想要遇見「好的人」，沒別的，就是走出守舊的保護罩，嘗試改變再調整節奏，留意給人的言行舉止，誠懇看待自身的正反評價，跟每個人產生好的連結，你說遇見好的人，難道還會晚嗎？多一點與彼此的相處及窺探，便可知道在有限的青春裡，找到合適自己的人陪伴於身邊、傾聽心事；這時，你才是真正的自由與踏實快樂。

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