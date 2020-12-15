身邊蠻多大齡且未婚的朋友對婚姻的態度又愛又怕受傷害，既嚮往傳說中的幸福，又害怕遇不對人，就形成一種非常矛盾的態度，一方面非常怕這輩子真的被月老遺忘，於是一單身就發慌趕快找對象，可是若真的跟誰交往，在熱戀期過後又不得不馬上想到世俗那一面：那就是眼前這個人到底可不可以結婚？又或者：到底應不應該結婚？

這種心境，曾單身40年的我非常瞭解，而算算我進入婚姻也大約快三年的時間，雖然還是新手，卻還蠻能感受到婚前婚後的差異，如果你也在困惑，也許以下的分享有助於你思考：現在的你是否適合進入婚姻狀態中？

差異一、對時間的看法：

我覺得婚前婚後對我來說最有感的差異就是屬於自己的時間變少，因為婚姻多了另一個人的參與和需求，單身的時候想做什麼要去哪裡，自己很快就能決定，但婚後就要考慮另一個人的喜好，因此花時間討論就蠻重要的，除非很剛好兩人喜好完全一樣，否則就會

婚前→想看文藝片→出門→看完回家。

婚後→想看文藝片（老公想看動作片）→討論→達成共識→出門→看完回家。

或→討論→互不妥協→吵架→花時間和好或冷戰→哪部電影都沒看成。

以上的loop會發生在生活每個大小事上，事情越大需要磨合的時間越多，所以人家才會說三觀適合很重要，還有學會閉眼很重要，不然大小事都要吵，根本吵不完。還有家事量會變多，男性則可能多了接送的任務，同時也會多了一倍的人際關係要社交，如果有了小孩，那屬於自己的時間只剩上廁所，如果你不太願意為跟自己無關的事情付出時間、又或者跟現在的對象就常吵不完了，那可能目前還不適合進入婚姻。