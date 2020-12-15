差異二、對浪漫的需求：

對於婚後的浪漫這件事，我個人的體悟一律是先看破最好，一位未婚的朋友跟我說，她嚮往的婚姻生活是早上被老公愛的抱抱叫起床，晚上則是被老公公主抱上床，只能說言情小說害人不淺，那種情節只有在霸道總裁影視作品中會出現，事實上婚姻本質就是兩個戰友共同把日子過好，枕邊人若沒起床氣、晚上打呼時會自動側躺一邊，節日會自動記得且願意掏出錢包，已經算好老公。至於男性，假設你以為結婚後就會有什麼賢慧的小仙女幫你打理所有家事、聽你牢騷吹牛不抱怨，還順便幫你伺候難搞老母，那也最好還是洗洗睡，如果對婚後的日子還有什麼粉紅色不切實際的想像，那可能目前還不適合進入婚姻。

差異三、對伴侶的期望：

年輕時我們都對未來的另一半有些想像，我自己18歲時曾經列過一張清單，裡面鉅細靡遺的寫了對將來老公的期望，依稀記得好像連對方要喜歡什麼顏色都列上去了，結果等我真的結婚，除了身高跟喜歡聽的音樂類型之外，其它還真沒有太多雷同。

問題是我們自己也在變，18歲的我跟28歲不同，跟38歲不同，一定也會跟68歲不同，所以我覺得也應該因應自己的不同階段去調整對伴侶的要求，我的意思不是說隨著年齡增長就得降低擇偶標準，而是指這些期望應該更符合你的年齡段，比起年輕時只看得懂外表，現在的你應該可以看懂更珍貴的品質，例如負責、守信、善良、體貼、聰慧，如果都40歲了但你對伴侶的期望還跟18歲時差不多，釐清目前你真正需要的伴侶可能比進入婚姻更重要喔。

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