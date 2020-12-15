告別的時候：放過自己，天下無敵

前陣子我接到了一個朋友Amy的電話，她在電話裡面泣不成聲，我一開始以為是她分手了、或者是遭遇了什麼親人過世之類的，沒想到等她情緒比較穩定之後她才告訴我：她的前任和第三者結婚之後不久，就心臟病發過世了（這感覺是分手再加上親人離世的一種特別的組合）。她覺得很後悔、很後悔最後沒有原諒他；她覺得很內疚，當初陪伴他的那些歲月，沒有再能夠多努力一點好好照顧他；她覺得很不甘心，因為最後站在靈堂旁邊的並不是陪他走了10年的她，而是另外一個只跟他不到一年的女人。

「我經常會想為什麼是我？或者是說為什麼不是我？可是當我想了一陣子之後又會很矛盾的跟自己說，他都已經走了，想再多也都只是枉然。」當時他們的關係結束得太突然，身邊的人都勸她要早一點放下，可是她始終放不下，就算兩人已經分開了一段時間，她還是會時不時地去看對方現在的動態、對方和老婆相處的日子如何等等，好像藉由確認這個男人在沒有她的日子會過得比較辛苦還是比較幸福，來確認把對方「讓給」另外一個女人，是不是一個對的決定。

一直到他們兩個人從開心相愛、結婚、步入禮堂、到病危、處理後事，她才發現從頭到尾她根本就沒有真正放手，畢竟是10年的感情，怎麼可能說放就放？

如何好好和對方道別

如果你在網路上面搜尋「人生四道」，很快你會看到下面這樣子的內容：道謝、道愛、道歉、道別。和你所愛的人說你謝謝他、說你愛他、和他說過去那些日子你有一些事情對不起他，最後再跟他好好說再見，這就是傳說當中的「人生四道」。然而，當這個人他已經不再是「你有資格可以去愛」的人的時候，上面的「人生四道」的對象很可能要做一點轉變：你要從「和對方說」，轉換成「和心裡面的他」說。如果你不知道怎麼開始，這裡可以提供一個可能的小範本讓你根據它嘗試修改看看：