告別的時候：放過自己，天下無敵

•道謝：親愛的謝謝你，謝謝你在過去這些日子包容我的任性、謝謝你在那些我覺得很低潮的時候，陪我走出來，謝謝你在我都快放棄的時候，沒有放棄我。如今，你已經不是我可以去關心的人，但我依然謝謝你，謝謝你陪我一起度過那些風雨的曾經。

•道愛：親愛的我愛你，我愛你並不是因為依賴、並不是因為我需要、並不是因為我還有很多捨不得的東西，而是因為單純是你，你的那些美好、你對待我的方式，都讓我難以忘懷。儘管在那之後，你已經並不再像以往那樣愛我了，但是我心裡面還是有一個部分是相當的愛你，我很懷念那些我們共同美好的過去，即使這些過去再也無法被換回來。

•道歉：親愛的對不起，對不起我沒有在身邊照顧你到最後一刻、對不起我沒有能夠做一個好的伴侶角色，對不起在我們關係的最後時刻，我太過的情緒化、有很多非理性的想法，如果讓你感覺到很不舒服，我在這裡深刻的向你道歉，我不祈求你的原諒，只求你可以心安的離開。

•道別：親愛的再見了，我覺得要說再見是一件很不容易的事，可是我還是鼓起勇氣跟你說聲再見，因為我想要繼續往前走，我相信你也會希望我的人生可以繼續前進，而不是擱淺在這一刻。希望你在另外一邊的世界，能過得平安、幸福、安詳。

一般來說，最難的往往是道別。相較之下，說謝謝你、對不起、我愛你，感覺都相容易許多；但如果你要對一個曾經讓你魂牽夢縈、又恨之入骨說完上面那些話，最後又要跟他「說再見」，其實是一種內心強烈的拉扯。如果你還沒有辦法跟他好好的道別，也可以延後道別的時間，不一定要逼迫自己在什麼時候要完成這些事情。