最新文章

最新影音

×
babyou
babyou
淘心話讀心讀你

研究顯示嫁給年紀較大的男人更幸福？不夠成熟的伴侶才是最大問題

▲如果一段感情會讓妳想很多、讓妳痛苦，即使妳再愛這個人，也不要再讓這個人浪費妳的生命了！（圖／Shutterstock）
文 : 張辰瑜（薇薇）

好的愛情妳不用假裝、也不用等待；壞的愛情卻必須假裝對方很愛妳，只有經歷過的人才能懂得，曾經那份讓妳執著、痛苦等待的愛情，需要妳不斷的說服自己，幸福對別人總是很容易，對妳而言卻總是強求！

很多女人都經歷過被那些渣男傷害的過程，那段愛得毫無尊嚴、委曲求全的生活，到底為什麼會一直被這樣的男人吸引？到底要遇到怎樣的男人才能擁有幸福？

很多人討論過的話題，那就是男女生結婚，要相差幾歲才能夠幸福？以前還有相差三歲、六歲的禁忌？真的是這樣嗎？

其實，我周遭的朋友大多選擇大自己幾歲的老公結婚會比較幸福，同齡或是比自己小的老公結婚會比較辛苦，因為男人一般來說心裡發育就會比同齡的女人偏小一點，所以在一些事情處理上也會比較不成熟一點，如果找同齡的結婚，也不是不幸福，就是事情要做得比較多，要幫老公想得比較周全。

曾有一篇文章裡面提到有研究人員對1500對情侶追蹤調查發現，男人比女人大5歲的夫妻最不容易爭吵，離婚率也比較低。研究更進一步指出，男人比女人大4～6歲，比較能夠滿足男人的需求，女人也比較容易有安全感，婚姻比較美滿。

我認為從這研究中了解的不一定是歲數的問題，應該是成熟度的問題，如果想要婚姻幸福，找比自己想法成熟的男人會比較幸福，因為和幼稚的男人談戀愛，很容易消磨自己的人生，那些分分合合、吵吵鬧鬧影響妳的工作和生活的戀愛，不適合再繼續下去。

1 2
Tags : 差距年紀成熟相愛結婚

張辰瑜（薇薇）
  知名美女作家、左手寫兩性、右手寫理財，畢業即創辦公司累積到現在13年時間 部落格累積突破億萬人氣，臉書粉絲團近五十萬追蹤人次，Instagram近四十萬追蹤人次，曾受邀各大媒體專訪，兩性愛情、美容瘦身、親子教養、投資理財等等，皆為她的經營領域。 曾獲全球華文部落格大獎（二○○九年）、中時年度十大部落客與雅虎年度十大部落客（二○一一年）、年度十大財經類最佳銷售著作《最會賺錢的窮人》（二○一一年）。目前持續主持各社群媒體，與讀者交流、互動，亦持續為相關機構擔任專題講師。   出版著作∣《分手沒有想像中的痛》《薇薇教你輕鬆變正妹》《愛情練習題》《東京一緒に》《最會賺錢的窮人》《女人的61道陷阱題》 音樂單曲∣《單身練習》《動動》 媒體專訪∣東森、非凡、超視、華視、台視、中天電視、TVBS、民視、壹電視等 雜誌專訪∣《FHM男人幫》、《SMART智富月刊》、《時報周刊》、《快樂工作人》等   Blog：weiisly.pixnet.net/blog FB_薇薇weiisly／IG_weiisly888