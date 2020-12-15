研究顯示嫁給年紀較大的男人更幸福？不夠成熟的伴侶才是最大問題

▲如果一段感情會讓妳想很多、讓妳痛苦，即使妳再愛這個人，也不要再讓這個人浪費妳的生命了！（圖／Shutterstock）

好的愛情妳不用假裝、也不用等待；壞的愛情卻必須假裝對方很愛妳，只有經歷過的人才能懂得，曾經那份讓妳執著、痛苦等待的愛情，需要妳不斷的說服自己，幸福對別人總是很容易，對妳而言卻總是強求！

很多女人都經歷過被那些渣男傷害的過程，那段愛得毫無尊嚴、委曲求全的生活，到底為什麼會一直被這樣的男人吸引？到底要遇到怎樣的男人才能擁有幸福？

很多人討論過的話題，那就是男女生結婚，要相差幾歲才能夠幸福？以前還有相差三歲、六歲的禁忌？真的是這樣嗎？

其實，我周遭的朋友大多選擇大自己幾歲的老公結婚會比較幸福，同齡或是比自己小的老公結婚會比較辛苦，因為男人一般來說心裡發育就會比同齡的女人偏小一點，所以在一些事情處理上也會比較不成熟一點，如果找同齡的結婚，也不是不幸福，就是事情要做得比較多，要幫老公想得比較周全。

曾有一篇文章裡面提到有研究人員對1500對情侶追蹤調查發現，男人比女人大5歲的夫妻最不容易爭吵，離婚率也比較低。研究更進一步指出，男人比女人大4～6歲，比較能夠滿足男人的需求，女人也比較容易有安全感，婚姻比較美滿。

我認為從這研究中了解的不一定是歲數的問題，應該是成熟度的問題，如果想要婚姻幸福，找比自己想法成熟的男人會比較幸福，因為和幼稚的男人談戀愛，很容易消磨自己的人生，那些分分合合、吵吵鬧鬧影響妳的工作和生活的戀愛，不適合再繼續下去。