你總對親密的人苛刻，對陌生人客氣？

▲面對陌生人，我們往往會隨時提醒自己要注意談吐禮儀，因此通常不會太失禮。反倒是面對熟悉的人，我們常會忽略這點。（圖／Shutterstock）

面對陌生人，我們往往會隨時提醒自己要注意談吐禮儀，因此通常不會太失禮。反倒是面對熟悉的人，我們常會忽略這點。

丈夫下班回到家，就對妻子叫嚷：「喂，飯菜準備好了沒？我快餓死了。」妻子剛做完家事，非常勞累。丈夫沒有絲毫關切之語，還用這種口氣對自己說話，妻子感到十分生氣，說：「我不是你的保母，沒義務做飯給你吃。」結果丈夫聽了，也一肚子氣。

到了晚上，兩個人躺在床上時，妻子感覺好像有小偷進來，她踢了丈夫一腳，說：「好像有人進來，你下樓去看看。」這時，換丈夫沒好氣的答道：「我不是妳的私人保鏢，沒義務要幫妳巡邏。」

關係越親密，人們就越不喜歡客氣，講話比較直接，有時甚至很難聽。比如有些問候：「你還沒死啊？」、「喂，要死的，你跟我出來一下！」然而，因關係親密而不太講究說話方式，說話太直白，很容易直接導致與親人或朋友間的關係出現問題。

小文、小柳和小陳是從小到大一直非常要好的姐妹。為了延續彼此的情誼，她們都未遠嫁，在同一個城市生活，同一個社區居住，經常聚會聊天，過著開心的日子。三家人甚至還定了「娃娃親」——小文生了女孩，小柳和小陳生的都是兒子，於是小柳和小陳都爭著和小文做「親家」。然而，這樣一段深厚的閨蜜之誼，後來卻變質了。

這一年的7月，小文的女兒得了手足口病。因為三個孩子總是一天到晚在一起玩，一聽說小文的女兒得了手足口病，小柳和小陳就開始擔心，害怕自己的孩子在一起玩時被傳染。

那麼，如何避免被傳染？只有一個辦法，那就是隔離，也就是不和小文的孩子一起玩。該怎麼做呢？小柳和小陳都想了自己的辦法。