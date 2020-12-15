你總對親密的人苛刻，對陌生人客氣？

▲面對陌生人，我們往往會隨時提醒自己要注意談吐禮儀，因此通常不會太失禮。反倒是面對熟悉的人，我們常會忽略這點。（圖／Shutterstock）

小柳的脾氣很直，再加上年齡最大，平時她都以大姐自居，一聽小文的女兒得了手足口病，她嚇得大驚失色，急忙打給小文：「小文啊，聽說妳家冰冰得手足口病？那妳可千萬別帶著她到處跑，這半個月別來我家！」

其實，小文也是自覺的人，她準備把孩子放在家裡進行隔離治療，原本就沒打算帶孩子出去。聽到小柳的一番話，她直接就把電話掛了，氣得晚飯都沒吃，她對老公說：「知人知面不知心，真沒想到她是這種人。」

小文說：「作為好姐妹，如果說我哪裡不好，我都能接受，但我的孩子身體有點不適，她就阻止我們去她家，歧視我的孩子，這我沒辦法接受。」

事後，雖然小柳對小文解釋說：「我不是那個意思。」但仍然驅散不掉小文心裡的芥蒂，倆人的友情出現了裂痕……。

與小柳相比，小陳卻是一個會說話、會辦事的人。聽到小文的女兒病了，作為一個母親，小陳當然也擔心自己的孩子在玩的時候會被傳染，但是她沒有直說，她醞釀好情緒，撥電話給小文，慢條斯理的講起來。

小陳說：「文啊，聽說咱寶貝閨女病了？情況怎麼樣啊？」

小文說：「嗯，到醫院看了，情況算是穩定下來了。」

小陳說：「那就好，又要打針又要吃藥的，孩子可真受罪。妳也別太擔心啊，只有妳強大了，才可以保護好小孩啊！」

小文聽到這些話，心情好了許多，說：「謝謝，只是孩子這些天也不方便出門，醫生說要隔離治療。」

小陳說：「哎，我也愁，我家的寶貝得多難受啊，天天嚷嚷著要找冰冰妹妹。我看著都心疼。可是沒辦法。我告訴他，等冰冰妹妹病好了，我帶他們一起去遊樂園。這才把兒子打發了。」

掛了小陳的電話，小文就感嘆：「陳姐姐做人，真的沒話說。」