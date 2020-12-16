男人真心話：男人為什麼婚內出軌？

有一天，艾姬和朋友討論這個話題。發現除了我個人兩性觀察之外，偶而問一下別人意見也不錯，因此召集幾位出軌的男性友人舉辦了一場聯合告解會（當然沒有），為了怕以後都沒朋友，我就把平常旁敲側擊聊天討論的精華以匿名方式和姊妹們分享吧！出軌男人們到底想什麼？為什麼要出軌呢？

1.A男的真心話：

出軌沒什麼稀奇的啊！大部分的男人都想過要出軌，差別在於有沒有做以及有沒有膽子去做。我覺得最大的原因是自認不會被發現吧？基本上在這過程中，我展現了另一種能力和成就感。也許是覺得自己特別有活力、特別有魅力、具備能搞定家裡還能搞定外面女人的能力。某種層面來說還是一種自我實現？

2.B男的真心話：

我也沒有想過自己有一天會出軌。但真的要說是被逼的，女人大概也都覺得我在鬼扯，根本是尋找合理化的藉口。可是我相信有些男人是和我一樣的，在家得不到想要的，包括「性」與「愛」，有機會或遇到誘惑，難免想要出去走走，但不見得要放棄家庭啊！我得到滿足了，就還是會回家的。

3.C男的真心話：

我出軌是因為……發現我老婆出軌了！老實說，發現的時候很震驚，但仔細想想也有跡可循。結婚之後很多事不像我們婚前所想的那麼美好，感情平淡了，關係連結只剩下共同身份為「孩子家長」了。但我們有默契就是在小孩未成年之前暫時維繫著有名無實的婚姻，這段期間先各自發展也沒有關係。