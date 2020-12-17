你會願意陪在我身旁嗎？從心理學教你如何辨識對方是否為合適的潛在對象

▲根據過去的研究指出，傾向不安全依附的人，有可能也會有著比較高的焦慮與憂鬱傾向。（圖／Shutterstock）

從心理學的角度來看，如果你是一個相對較不具有安全感的人，並且追求一段具有安全感的關係，那麼你可以做的有兩點：第一，找尋相對具有安全感的人陪伴你；第二，使用適當的表達模式來傳達自己的需求。

為什麼找到一個具有安全感的人那麼重要呢？從前一章的討論可以看到，不安全依附者相對缺乏安全感，在爭執時會採取災難四騎士的模式相互攻擊，如果你本身的安全感已經比較低，又找到一個安全感比較低的對象，那麼陷入災難四騎士式的爭執模式，就會是比較可預測的結果。然而根據過去研究，具有安全感的人進入災難四騎士爭執模式的可能性是低的，這將有助於讓缺乏安全感的人減少依附開關被開啟時，大力爭執或逃之夭夭的機會，甚至，連他們的依附開關被打開的機會也少掉許多。

安全依附的陪伴者比較能夠扮演好一段關係中「安全避風港」與「安全堡壘」的角色，他們容易發現自己的伴侶正在面臨「關係內的威脅」或「關係外的威脅」，並「適時地出現」、「敏感地覺察到對方的需求」、「對伴侶的需求給予支持」，滿足安全感三要素，也就是扮演伴侶「安全避風港」的角色，使得伴侶的依附開關在被打開之後，也能在安全依附者的陪伴之下被關閉。此外，具有安全感的人，也較能夠支持伴侶去做自己想要做的事情，在過程中不會出手干預，也就是所謂「安全堡壘」的角色。如此一來，不安全依附者在幼年時期所缺乏的「安全避風港」與「安全堡壘」，便能在這樣的關係當中得到修復。

倘若你能夠找到一些具有安全感的人陪伴，而他們也扮演好「安全避風港」與「安全堡壘」的角色，你漸漸地就會發現在這樣的關係裡面，你的自我基模與重要他人基模當中，似乎儲存了許多過時的信念，自己不必再採取「次級依附策略」，也就是「過度反應策略（大聲爭取關注）」或「壓抑反應策略（壓抑自己依附需求）」，而是可以回歸到最原始的本能，透過「初級依附策略」即能將自己的需求坦率表達，並得到安全依附者的回應。