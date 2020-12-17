你會願意陪在我身旁嗎？從心理學教你如何辨識對方是否為合適的潛在對象

這件事情真的有可能發生嗎？至少，在過去的研究中是支持這一點的。就如同先前提到的，不論你是哪一類型的人，和安全依附型對象約會，都會帶給自己比較多的正向情緒，因為在安全依附者眼中，他們看待伴侶的方式是正向的，他們不但在被伴侶拒絕時，比較不會否定自己，不會用負面的方式對待自己的伴侶，以致不安全依附者被激發「關係內的威脅」的可能性就相對小了；再者，他們在和伴侶發生爭執時，皮質醇濃度不會提高太多，心跳、血壓也能維持平靜，這代表著，他們不會用攻擊或逃避伴侶的方式來應對伴侶提出來的請求，或是用負面的方式看待彼此相左的地方，這樣一來，不安全依附者感受到被威脅的可能性也就會減少許多。

而另一份研究也證實了這一點：研究中，研究者觀察情侶的互動，並對之進行評分，結果發現，雙方都是安全型的戀人，以及一方是安全型、一方是不安全型的戀人，表現得結果沒有差異，都比雙方皆為不安全型的戀人來得正向，即便他們在過程中發生爭執，屬於安全依附的那方也會採取溫暖、充滿情感的方式與另一半討論彼此的衝突點。如同前面提過的，安全依附者也比較能夠抓到伴侶在爭執中釋出的善意，從而切入將爭執化險為夷。這些種種對屬於不安全依附型的伴侶而言都是重要的，即便他們的依附系統被打開的時候，還是會習慣性地做出戰或逃的反應，但和充滿安全感的安全依附伴侶交往的話，他們依附系統被打開的頻率也會隨之降低許多，做出戰或逃反應的頻率也就跟著降低，或即便被打開了，反應的程度也不會如從前那般極端、激烈。

或許有人會想：「從小到大都在不安全環境中長大的人，真的有可能在感情中感受到安全感嗎？」事實上，這是有可能的。即便過去研究發現，依附風格要改變的可能性只有大約三成，但是，我們的依附可以分成普遍的依附風格（global attachment style）以及與特定對象互動的依附風格（specific attachment style）兩種。舉例來說，即使你是一位不安全依附者，也還是能夠在和某些人的關係中，表現出具有安全感的樣貌，例如身邊一些你比較能夠信任的人，包含主要照顧者、伴侶、朋友、師長、親戚，或諮商師……等等，只要你能找到一些本身具有安全感的人陪伴，你就越有可能表現出具有安全感的樣貌。