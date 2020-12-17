你會願意陪在我身旁嗎？從心理學教你如何辨識對方是否為合適的潛在對象

事實上，心理學家在做依附研究的時候，很常透過促發的方式，讓受試者暫時感受到「具有安全感」的環境，例如讓你不斷閱讀一篇溫馨的小故事，或是讓你看許多關於擁抱的照片，都能激發出一個人的安全感。當一個人的安全感被激發出來之後，會發生什麼事呢？即便是不安全依附型的人，一旦被激發出安全感，他們也會從中感覺到：「自己的伴侶總是願意在這段關係中付出，而未來也會持

續地對自己好。」換個白話一點的說法就是，當你感覺到充滿安全感的時候，你也會開始傾向以正向方式解讀伴侶的所作所為，並且以樂觀態度看待彼此未來的互動。而擁有一位安全依附型的伴侶，正是擁有一個時時刻刻能夠幫助你激發安全感的對象。他們正向看待你們之間的關係、對你們的關係抱持著正向的看法，漸漸地你會覺得自己並不是那麼糟糕的人，也不再需要用激烈的方式和對方爭執，或逃避你們之間相左的議題。

不過，並非只有找到具有安全感的伴侶，才能讓你展現出具有安全感的樣貌。假設你是個不安全依附者，但你的好朋友們都是高安全感的人，那麼你在和他們相處的時候，也會感覺到與他們的互動模式是相對穩定的。除此之外，如果有一些具有高安全感的師長、前輩可以引領你、陪伴你、聽你傾訴、給你建議的話，也會讓你在面對困難時，得到情緒上的支持。尋求諮商心理師、臨床心理師與身心科 / 精神科醫師協助，也是你可以嘗試的一個方向。根據過去的研究指出，傾向不安全依附的人，有可能也會有著比較高的焦慮與憂鬱傾向。承認自己需要專業人士的協助，並不是一件壞事，你只不過是在成長過程中，遭受了比較多情緒上的磨難，那麼找尋能夠給你支持的系統，正是善待你自己的最佳作法。

文／貓心—龔佑霖



本文出自《找回100 %安全感》字覺文化出版

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