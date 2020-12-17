▲許多女孩寧願粉飾自己男人漏洞百出的藉口，也不願面對對方已經移情別戀的事實。（圖／Shutterstock）

世上哪有「直男癌」，他只是不喜歡你而已

好友雯雯經常跟我吐槽自己的男朋友小楚是個「鋼鐵直男癌」，不懂怎麼哄人。

印象最深的一次吐槽，令我啼笑皆非。某天雯雯來「大姨媽」，疼得在床上打滾的時候，正好她的快遞到了，而且還挺重的。她強忍著疼痛把包裹抱上了樓，一邊癱倒在床上，一邊打了通電話給在外地的男友，本想求點安慰，結果你們猜她男友說了什麼？

「我的寶貝不愧是女漢子！」

如果我是雯雯，可能早就給對方一巴掌了。

「這次他更過分。」雯雯發來一堆微博的截圖給我，「你看，這個微博是他前女友的帳號，他有事沒事就和她互動，甚至為了避免引起我的懷疑，還設定了『悄悄關注』！」

我翻了翻那個女人微博底下的留言，一股曖昧的氣息撲面而來。

「一個人出去玩要注意安全啊。」

「生日快樂！送你的聖羅蘭口紅喜歡不？」

「你是不是瘦了？這件衣服很合適你啊。」

一行行留言看下來，我的笑容逐漸消失。這還是雯雯口中那個不懂體貼人的「直男癌」嗎？這分明就是一個行走的「大豬蹄子」啊！人前是憨厚老實的豬八戒，人後就成了風流倜儻的天蓬元帥，兩副面孔把雯雯耍得團團轉，我真是服了。

以前我們總是安慰雯雯：「他不懂安慰你只是不知道怎麼表達比較好，他沒回你消息是有其他的事情在忙，他和你吵架可能是最近壓力太大了……總之，你還是他無可替代的心頭肉啦。」

可是事實上，除了雯雯，我們幾個朋友都清楚一件事—這世上哪有「直男癌」？不過是他不夠喜歡你罷了。