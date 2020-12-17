▲許多女孩寧願粉飾自己男人漏洞百出的藉口，也不願面對對方已經移情別戀的事實。（圖／Shutterstock）

世上哪有「直男癌」，他只是不喜歡你而已

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以前辦公室裡有個程式設計師，我們叫他剛哥，他是個典型的理工男，大家只知道他有個女朋友，卻從未曾見過其廬山真面目。我們有時候嚴重懷疑，他的人生字典裡壓根兒沒有「情調」這個詞彙。

某次吃飯聊天的時候，大家起鬨說想看看剛哥女朋友的照片，他直接來了一句：「我真沒有，連合照也沒有，而且她的動態貼文是設定僅展示三天的。」

剛哥入職一年多了，他女朋友的長相仍舊是未解之謎。

今年情人節的時候，大家八卦地問他為女朋友準備了什麼禮物，他耿直地回答道：

「女朋友說情人節不需要什麼禮物，兩個人開心就好。」

大哥，是個傻子都能聽出來你女朋友只是假撒嬌吧？

就在我以為他真的是「直男癌」的時候，卻在某天瀏覽朋友的即時動態時，滑到他和一個女生合拍的藝術寫真照，那姿勢、那眼神，絕對是情侶無疑了。

我揉了揉自己的「鈦合金狗眼」，反覆確定自己沒有標籤錯人名。在我們的逼問下，剛哥坦誠這是他剛交往一個月的女朋友。我們一臉傻地說道：「剛交往……一個月的……新女朋友。」

讓我們震驚的還不只這事。

從前剛哥在即時動態發得最多的是遊戲戰績，而現在，除了工作相關，百分之八十都是和女朋友的溫馨日常。

從前他常常是下班走得最晚的一個，現在卻經常硬著頭皮和老闆申請要回家加班。甚至從前分不清化妝和素顏區別的他，最近也會來問辦公室女生，近來最熱門的口紅是什麼。

「我們直男不懂這些。」如果有男生和你說這話，千萬別信，這是世上最大的謊言了。他們只是裝作不懂，或者懶得去懂而已。

為什麼？很簡單，因為「你」不值得啊。