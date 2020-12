世上哪有「直男癌」，他只是不喜歡你而已

* * *

作家李碧華在《胭脂扣》裡說,真實的東西是最不好看的。確實如此,因為真相往往都是銳利且不堪的。

這也是為什麼,許多女孩寧願粉飾自己男人漏洞百出的藉口,也不願面對對方已經移情別戀的事實。

「他不是不愛我,他只是沒有浪漫細胞,一定是這樣的……」這種自我麻痹的話語,你一定曾經也說過。

經典的愛情電影《他其實沒那麼喜歡你》(He’s Just Not That into You)中,酒吧老闆Alex 曾一針見血地告訴女主角Gigi 一個真相:「如果一個男人不打電話給你,對待你就像他毫不在乎一樣,那麼他是真的完全不在意你的,沒有例外。同樣地,如果一個人想見你,相信我,他會來見你。」

Gigi 委屈又傷心,但還是抱著一點希望繼續追問道:「但如果我就是這個例外呢?」

酒吧老闆Alex 立刻搖頭:「不,你不是,根本不是。事實上,你是個典型。」

有多少次,你以為對方很喜歡自己,只是不知道怎麼表達,對方每次漏回的訊息,吝嗇的讚美,從不遷就的態度,都被你一次次自我安慰地無視掉。以為自己是被人愛著的感覺太過美好,好到你不願打破這個「夢」。

然而故事的結局,大多證明你的愛情其實只是國王的新衣—而且你還不願做那個正視現實的小孩。

如果你有個每分鐘跟他說話都要原諒他三十次的「直男癌」男友,別以為這是他的天性,他就是單純不喜歡你而已,千萬不要勉強自己和他湊合。

真正愛你的人,哪怕無法讀懂你的心,也會卯足勁揣測你的言外之意。

本文出自《活著不是為了討好你,我想取悅的是自己》高寶書版

