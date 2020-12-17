工作做了十年，好像已經過了想轉職就轉職的年紀

小雪說做社工已經10年，當初是因為讀這個科系，所以做這個工作，如今已經34歲了，對這個工作其實從來都沒有熱情，也擔心自己因為沒有考上證照、念碩士，所以在想是否還要繼續做下去？

總是覺得到底要在自己沒有熱情的工作耗多久？也照著爸媽說的開始找公務員和作業員的工作，純粹是為了高薪資，但是自己知道不喜歡重複的工作和缺乏彈性的工作內容，所以對於星期一是否要去面試也開始猶豫。至於最近比較好的改變就是，漸漸開始去接觸本科系工作之外的人事物，想讓自己有更多的資訊可參考。

轉職是需要心態，不是年紀

我說， 中年轉職真的是一門高深的學問，好不容易從小職員爬上變成經理或是管理，好不容易從口袋空空到小有積蓄，好不容易終於從掃廁所到可以站在收銀台，每一個好不容易都是時間跟經驗累積出來的努力，轉行或是遠行都有可能把自己打入原形，把一手建立的城堡在數個月摧毀殆盡。

繼續下去，是最好的選擇，只不過原本的工作已經沒有熱情，不管做什麼改變都一事無成，才會有想改變的念頭，我也是經歷過這樣的困擾。

從網路資訊業轉職自由游牧民族

我從畢業之後就踏進了網路資訊，也同時莫名其妙踩到社會福利產業，當年一進去的確有萬丈雄心，只是隨時間變化，工作同事人來人去，加上資訊科技日新月異，天真的熱情隨時間被洗得一乾二淨，有時候我都覺得自己只是為了來賺那份薪水，還有給家人一個交代，什麼交代？一份穩定工作的交代。

只是比起同年齡的同學或朋友，還是會充滿許多不甘心，某A從國外深造回來，某B已經是大公司的經理，某C已經存錢買房，某D結婚生子過的幸福美滿，社會價值觀所造就的成功勝利組與我無緣，我是否該做哪些努力。

曾經試過去上英文課，咖啡課程，也有買了考領隊導遊的套書，只不過一頁也沒翻開來做功課，更想著要不要去報名那些專業執照課程，或著在唸個碩士在職進修班，對！我也認真在為自己找退路，卻發現沒有一個退路是我想要的。

最好笑的是我英文課程繳了數萬元一季報名費，卻只上了兩堂！原來這就是所謂的「買希望」，或許也是這堂上萬元的英文課教會我，不要浪費時間在想像中，包括隨便找一個人結婚生子。