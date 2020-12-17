嘗試過的轉職，都不會是浪費

最後我選擇給自己一段GAP YEAR，只不過離家之後還是要回家，沒有任何其他專長也只好回原來的工作上班，至少我還有穩定的薪水，努力了一陣子也發現「不對的位置怎麼努力也沒用。」於是認真考慮中年轉行，好聽一點叫自由業，難聽一點就是「沒有方向」。

還好第一次離職，嚇個半死，第二次「轉職」卻看得很開，畢竟戶頭裡面還有存款，省點花錢應該是可以過得了幾年，就像過往的旅行，晚上都在荷包裡還剩多少錢，越是警惕自己花錢要到刀口上，就會越明白什麼東西「不要」，什麼東西「需要」。

旅行告訴我，年紀真的沒有那麼重要

「旅行」沒有想像中那麼膚淺，不只是玩樂跟拍照，後來旅伴的選擇，一開始我喜歡找熟悉的族群，後來找不同國籍的人同行，最後也習慣獨自旅行，人也是一種風景，如果只選擇同種語言或是國家，繞來繞去會是那些老話題，來自世界各地的旅人就像是一幅幅走路的風景，他們總告訴我「那裡」是你人生非看不可的風景，或著告訴我「那裡」是洗滌你心靈最棒的地方。

曾經我覺得活在井底就過得很好，經過這些旅人們搧風點火後就覺得「井底」世界這麼小，為什麼不努力的走出去，這也是為何一踏上旅行這條路，跪著也要走完的原因。

沒有過往的經歷，就沒有轉職的勇氣

旅行回來之後，存了幾年可以不愁吃穿的生活費，也一樣四處去旅行，這一點大概是在出發之前想不透的，如何用死薪水玩出自己想要的瘋狂旅程，同時還能存下未來的夢想，卻在歸來後的兩年內辦到了，第一，我用最省背包客方式去旅行！第二，我拓展其他工作以外的財源，包括寫書、演講以及接案，於是之後毅然決定中年轉職成「無業遊民」。

因為沒有打工度假這個選項，那時總有人問我離職後去哪，說了我想也沒人懂，心想過了那座山，可能會看到一條河，越過了那條河，或許還有一座山，能做的就是把自己用「空」，裝載多一點故事，把「錢」省著花，走更遠的路，很幸運的書賣得不錯，部落格經營得挺好，但坦白說還是覺得不太踏實，儘管逐步實現心中的夢想，也常感到坎坷。