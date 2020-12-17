找自己的方向其實大半時間你還是在原地

我認為迷惘時告訴你「找自己的方向」這是句屁話！現在我也常常迷失方向。 但勇敢嘗試很重要，重要的是勇敢接受失敗，或許有些人都覺得你現在很成功，但或許沒人想聽我說關於這兩年來我被多少酸民攻擊，被出版社退稿，被某些人氣到吐血，被某些粉絲騷擾，被某些人利用，被某些人背後說壞話，被某些讀者抱怨，有時候想想我到底經歷了多少風涼話跟閒言閒語！大概比我的旅程還要長吧！

我沒有辦法告訴你「中年轉職」哪條路比較對，追求金錢名利都沒有錯，但更希望你能選擇自己想要的生活，不是只是為了成就別人想要你變成功成名就的模樣。

就算轉錯了，你的人生也不會毀了

每一個職業都有好有壞，不是把興趣變成工作就不會有煩惱，相反的是你可能會面對更多的難題，門外漢永遠都充滿新奇，到了門內才是功夫見真章的時刻，反而想要提醒你，不管選擇什麼都要全力以赴，就算失敗了！你的人生也不會因此而毀了。

認識我很久的朋友，都會告訴我「你真的很努力！」每天要寫文，這需要毅力，還要回答許多粉絲的問題，更是考驗耐心，但我心中有一個希望，就是讓更多當初像我迷惘的人，推它們一把去完成自己想要的夢想。

不希望工作讓一個充滿夢想的人過得像行屍走肉半的生活，原來「情感」藏久了，連勇敢都不見了，連自己的情感都無法真實面對。相信工作不只是為了養活人生，而是驕傲你的人生。

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