愈穩定的交往關係，愈需要「放假」

▲偶爾讓自己從穩固的親密關係中抽離，擁有類似放假的心情，更客觀了解自己的狀態。（圖／Shutterstock）

半年前，便和同學約好回大學所在的小鎮參加活動，待個四天三夜當作度假。

猶豫很久，不知道該不該約先生。一方面想拉他去走走，另一方面又想要重溫大學無拘無束自由自在的生活。

最後心一橫決定獨自赴約。先生好像有一點點失望，但我刻意視而不見。我知道，若是找他一起去，屆時自己又要擔心他會不會無聊？找停車位會不會很麻煩？與其這樣，不如我自己去玩得自在點。

那幾天，我確實玩得非常痛快。一夥人東奔西跑，一天下來傳不到幾則訊息給先生，回到飯店太累了，洗完澡倒頭就睡也沒報備。

隔天拉開飯店窗簾，迎面是艷陽高照的好天氣。想到先生自己在又冷又濕的台北，不免有一點點罪惡感。

不過，另一個角度來說，他也享有了與我對等的自由啊。

兩人在一起久了，難免會出現一些「不必要的在意」。例如，我把你丟著自己出來玩，會不會很不應該？實際上，又不是做什麼傷天害理的事，哪有什麼不應該？

這種「不必要的在意」，多半是從愛衍生而來。我們常常陷入一種迷思，好像愛一個人，就要完全負責對方的情緒感受。更多時刻，我們的確能盡力做很多讓彼此開心的事，卻無法保證他能一生一世都順遂歡喜。

人真是奇怪的生物，連自己的想法都未必能負責，卻急著擔起別人的情緒。