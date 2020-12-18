愈穩定的交往關係，愈需要「放假」

▲偶爾讓自己從穩固的親密關係中抽離，擁有類似放假的心情，更客觀了解自己的狀態。（圖／Shutterstock）

那幾天，我們在悠閒的小鎮無所事事閒晃，逛夜市，吃小吃，還騎了長長一段路，氣喘吁吁走一段山林步道，眺望日月潭的湖光水色。就像回到無憂無慮的大學時代。

那些地方、那些小吃攤，有很多很多我的回憶。雖然先生常聽我提起，但不曾身歷其境的他，應該很難理解我對那些物事的感情。

有一些旅行，不是為了挖掘新樂趣，純粹是重溫舊感動。

回台北的前一個晚上，我們一夥人擠在房間裡玩switch。大家都三十幾歲的人了，還玩得激動不已、大叫大笑。離開大學十多年，才迎來這一場畢業旅行。

大夥笑鬧成一團時，我不免心想，幸虧自己一個人來了。

有了另一半、結了婚，身上就多了些牽絆或責任。多數時刻是溫馨的，讓人覺得有所依的；然而某些時刻，也會讓人疲憊或感到重量。

這趟旅行像從慣習的日常生活抽身，中止在家務與工作間來回的日子，重新去經歷幾天無憂無慮的時代。

可我們終究不是那時候天真無知的我們了，更知道真實生活是怎麼回事，有幸重溫舊日子，份外珍惜。

無憂無慮雖快樂，但肩上少了點重量，不必為一個人牽腸掛肚，日子過起來輕飄飄的不踏實，也不知道家裡有誰等著回去。

偶爾讓自己從穩固的親密關係中抽離，擁有類似放假的心情，更客觀了解自己的狀態。並不是為了比較單身好還是穩交好，而是讓自己更珍惜不同的情境中的獨一無二的可貴之處。

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