給母親這件事一點時間，記得你真的盡力了

可怕的新聞，可能讓你對於把孩子交給陌生人照顧，或多或少感到不安，孩子一有不尋常，你總想著是不是我沒有自己帶他才會這樣？是不是在我看不到的地方發生了什麼？長輩的育兒方式與你隔了一個世代，你可能經常得權衡，不知道該不該堅持那些你很在意的事？還是要盡可能自己帶孩子？

回到工作崗位的你，以前可能是熱情憧憬地接下長官的期待，但現在時間到了，你只想要把得之不易的奶水擠出來，或是衝去保母家、爸媽家接小孩，你的心很難只專注在工作上，裡頭總是有塊空間惦念著孩子。

那爸爸呢？爸爸在哪裡？你選了個跟你那不會煮飯、不會分攤家事的爸爸完全不一樣的男人結婚， 然後才發現，男女平權其實進步得很慢。

我們這一代的女孩，享受著自己的母親（資深主婦）無怨無悔地獨自做完所有的事情，只為了讓我們「專心讀書、自我實現」，然後在真空的男女平等與自我實現的假象裡長大。在這個性別盲（忽略性別是人與人之間互動的重要因素）的氛圍下長大的六、七年級生，不管男或女，多多少少，好像腦子裡都沒有∼∼私領域中，一個有孩子的家庭運作，要怎麼男女平等∼∼這件事情。

等婚結了，孩子生了，大量的女人受到太大的震驚，認識了現實。

站在現實的面前，你怎麼辦呢？

有子萬事足沒辦法是萬靈丹，它僅僅足夠我們在那些與孩子互動、晶瑩剔透的時刻，安慰自己，我的選擇畢竟是有意義的。它是苦海裡頭的甜，但它不會讓苦海，變成甘泉。

跟遠方的姊妹淘訴苦也不是解法。有可能她們沒有孩子，聽不懂，也就跟你說有子萬事足。有可能她們抽到好籤，寶寶好帶、資源很多、男人很神，越講，你越覺得自己擁有的好貧瘠，拼命拿你的男人跟別人比。有可能她們懂，也跟你一樣在苦海裡，貼你的心，替你出氣。但你畢竟不是跟她們一起過日子。