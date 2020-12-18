給母親這件事一點時間，記得你真的盡力了

回頭看愛情，你的男人也許本來就不是個讓你覺得懂你的人。就算懂你，再怎麼懂，畢竟是有限度的。因為子宮、陰道、乳房、泌乳、過度活化的杏仁核，終究，不在他們的身體裡。做為一個母親，那些相互衝突的自我期待，也不是他們會有的。他們有他們自己的。

成為母親，在這些混亂、崩潰、憤怒或寂寞裡，不溫婉，不是很合理嗎？即便是不溫婉，我們不也責無旁貸地在面對自己人生做出的這個決定嗎？

有孩子是我們生命裡做出的一個選擇，而這個選擇所帶來的代價，當然可以，也有可能，遠遠超過我們的想像！我們以為自己可以，但其實我們高估了自己，因為我們對自己還不夠認識。

有了孩子，我們才認識到自己竟可以如此著迷於一個小生命。

著迷於孩子肌膚的觸感、細小卻微妙的成長，這些讓你飽滿地喜悅、充滿驚奇，他們溫潤的愛、對你的需要和看重，讓你感覺到自己特別而美好。但這份著迷有重量，有太多的時刻你感到快要窒息、失去自己，或有時挫敗無比，或一種退無可退的孤獨，因為小人不如你所想、不能商量，也不會等你。

有了孩子，我們才認識到自己不只是人，而是女人。

認識到，原來生活對女人可以有這麼多層層疊疊的擠壓和拉扯，力道之重。你的世界被整個地改變，一腳還踏在舊有的自我實現的世界觀裡，有做自己的意義和對愛情的渴望，但另外一隻腳卻踏進了一種神奇的新經驗裡，與另一個生命，緊密貼合。社會期待你、甚至你也自然地告訴自己，要以懷裡這個客體的喜怒哀樂、好壞進退，做為新的運行規則，巨大地排擠掉你原先對事物與生活的優先順序。

有了孩子，我們才認識到，自己可以在這些掙扎衝突裡持續做出選擇，活下來。

跨在做自己與做母親兩個世界裡的矛盾和兩難如此之多，每一個叩問，都不一定會有人回答你，每一次權衡，傾向任何一邊的世界多一點，你都會有在另一邊的世界裡，需要付出的代價。沒有人可以告訴你該怎麼取捨拿捏，你需要自己做決定。

我們當然可以對成為一個更得心應手的自己，有盼望和期待，但卻不要用那些理想母親的樣態，來為難自己！

我們要給自己一些關愛和溫柔，允許自己在面對這個預料不到的、極其性別的經驗當中，有時間跌倒，有時間感受，有時間喘息，有時間重回到愛的中心，和，有時間重新找到站起來的節奏，就像我們生命中曾經有過的每一個跌倒一樣，讓它成為生命的拓展，成為長自己的一種養分。